解腸病毒停課之亂 新北擬畫次行政區

全台腸病毒疫情仍處於高原期，上周全台就診數創10年同期最高。現行各地方政府畫分腸病毒高風險停課區以行政區為標準，牽一髮動全身，經常性停課導致家長疲於奔命。新北市衛生局經專家會議討論，擬將新北超過20萬人口的11個行政區細分次行政區，盼減少停課衝擊。

新北市依據傳染病防治法規定，當年度疾管署曾判定檢出腸病毒71型或曾發生腸病毒感染併發重症行政區，就會被列高風險區，須採「727」模式，一個班級7天內出現2例腸病毒案例，就要停課7天。

全國上周通報案例創同期新高，新北樹林、深坑等地區名列高風險行政區。經常性停課，家長哀號，有家長抱怨，新北人口多，很容易達到高風險標準，學校三不五時停課，需要另找托育場所，若孩子還在潛伏期，更易讓病毒擴散；新北藍綠議員皆要求市府重新檢討防疫規定，保護孩子，也兼顧家長照顧能力。

新北社會局兒童托育科長林秀穗指出，現行制度以行政區作為高風險畫分範圍，修正過後可減少影響範圍，也減輕家長與學校的負擔。

新北市二寶媽議員黃淑君表示，腸病毒的傳染力強，如果以次行政區分，板橋人口密集，跨區就讀情況普遍，以板橋國小為例，橫跨社後、新埔兩大區塊，不如以學區畫分更有效果。同為二寶媽議員江怡臻說，腸病毒停課來得突然，家長很怕接到學校電話通知，一停課就長達一周，樂見市府適度調整。

北市衛生局指出，最近一周11月3日至9日，北市門急診腸病毒就診1672人次，創近2年單周就診人次新高，近5周疫情持續呈上升趨勢。今年全國累計7例腸病毒感染併發重症病例，以克沙奇A型為主。

不只本島腸病毒發威，離島家長也憂心忡忡。截自本月11日，金門腸病毒感染輕症學幼童893人，採自主性停課措施共99班，受影響有2033人。