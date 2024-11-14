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新北貢寮鮑產季開跑 輕旅行漁民帶路吃好料

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北貢寮鮑產季今開跑。記者劉懿萱／攝影
新北貢寮鮑產季今開跑。記者劉懿萱／攝影

新北貢寮鮑產季今開跑！新北市長侯友宜說，產季不僅可以吃貢寮鮑，還能輕旅行玩透透，歡迎民眾來貢寮大啖美食、賞美景。新北漁業處也說，這次與Xpark水族館合作，展示東北角海域復育珊瑚、紫海膽等成果，新北市民憑身分證12月享門票9折優惠。

侯友宜今出席貢寮鮑產季開跑記者會，現場與料理女王蔡季芳一同煮貢寮鮑料理，示範蒜蓉珍菇蒸貢寮鮑、鮮鮑麻油瘦肉鍋料理食譜。侯致詞說，貢寮以貢寮鮑聞名，民眾來玩不僅可以吃貢寮鮑，還能輕旅行玩透透，歡迎民眾來貢寮大啖美食、賞美景。

貢寮區漁會理事長陳育甯說，貢寮鮑年產量約147公噸、年產值約1.5億，價格落在每斤500元。由於貢寮鮑養在沿岸的養殖池，有天然的潮汐換水，使得貢寮鮑的肉質特別Q彈飽滿，另，這次與山富旅遊合作，推出4梯次貢寮漁村小旅行，由當地漁民帶領大家體驗漁村文化、品嚐貢寮鮑料理。

貢寮區漁會11月16日至17日，在台北市希望廣場推出鮑食小棧展售活動，販售新鮮直送的生鮮貢寮鮑、鮮凍九孔鮑及九孔滷鮑，還有高人氣的手釣白帶魚塊、白帶魚卷、紅燒白帶魚罐頭、活凍鯖魚、透抽及小卷等多樣東北角特色海味。

新北市漁業處說，為推廣海洋永續，與Xpark水族館展示東北角海域復育珊瑚、紫海膽等成果，新北市民憑身分證12月享門票9折優惠。

新北貢寮鮑產季今開跑。記者劉懿萱／攝影
新北貢寮鮑產季今開跑。記者劉懿萱／攝影
新北貢寮鮑產季今開跑。記者劉懿萱／攝影
新北貢寮鮑產季今開跑。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今與料理女王蔡季芳一同煮貢寮鮑料理。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今與料理女王蔡季芳一同煮貢寮鮑料理。記者劉懿萱／攝影

Xpark水族館 侯友宜 料理 貢寮

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