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遊樂、體健區大改造 汐止北峰公園啟用展新貌

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新北市汐止區北峰公園施工改善，包括遊樂區、體健區大改造，更符合遊憩需求，新北市議員白珮茹也試試全新的設施。圖／觀天下有線電視提供
新北市汐止區北峰公園施工改善，包括遊樂區、體健區大改造，更符合遊憩需求，新北市議員白珮茹也試試全新的設施。圖／觀天下有線電視提供

新北市汐止區中興路與明峰街口的北峰公園，使用率很高，只是時間久了，設施老舊損壞，而在經過兩個多月的施工改善後，全新的北峰公園宣告啟用，包括遊樂區、體健區大改造，更符合遊憩需求，新北市議員白珮茹也特地前後關心，試試全新的設施。

北峰公園從今年9月動工，經過兩個多月的施工後，全新的遊樂設施及體健設施，以及鋪面的改善，整個公園環境大不同，之前因為時間一久，設施老舊，罐頭遊具也不敷使用，所以，新北市議員白珮茹也爭取建議款進行改善，現在完成了，里長好開心。

北峰里長陳南海說，今天是北峰里高興的大日子，好不容易北峰公園等了兩年多，終於改造完成，下午時間，很多小孩子就會來玩，玩的很開心，自己就感到很滿意，要再次感謝新北市議員白珮茹幫忙，以後會好好維護，讓大小朋友都能開心遊憩。

新北市議員白珮茹表示，今天是北峰公園啟用的日子，感謝里長一路督促，讓公園裡的遊戲區、體健區都能夠更新，因為，原有的設施已經很老舊了，再加上現有的法規，對於遊具的要求跟安全又更嚴謹，也很感謝汐止區公所的配合，尤其原有的遊具很小，能夠一起玩的小朋友很少，所以，也建議公所比照學校的設施，在北峰公園第一次初體驗，有大組的遊具讓孩子們在下課的時候或是平常時，都可以到公園玩，練習不管是手的抓力，或是肌肉的伸展。

經過大改造後的北峰公園宣告正式啟用，新北市議員白珮茹特地來開箱，試玩體健設施，全新的體健區，綠色草皮上有六座不同功能的體健設施，議員白珮茹體驗的是手腳並用的滑雪器，而一旁里長使用的則是壓腿器，都是讓民眾可以手腳伸展動一動。

白珮茹指出，體健區的部分，第一期的工程已經完工了，今天特地來現場看，因為，上次山陀兒颱風有被吹垮的樹木，會來做整理，也希望再增加單摃區，讓身體能夠伸展，希望公園不止照顧孩子，因為，北峰里是傳統社區也蠻多長者，他們也可以到公園來拉伸，所以，會再跟汐止區公所經建課溝通，希望今年底或明年初，單摃的部分能夠一起施作，讓更多長輩可以來伸展四肢。

山陀兒颱風 汐止 白珮茹

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