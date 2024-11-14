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為明年櫻花季打頭陣 汐止文化櫻花攝影展開幕

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區公所特別在公所2樓藝文走廊舉辦「113年文化櫻花攝影比賽」得獎作品展，也預告明年櫻花季就要在1月18日登場。圖／觀天下有線電視提供
汐止區公所特別在公所2樓藝文走廊舉辦「113年文化櫻花攝影比賽」得獎作品展，也預告明年櫻花季就要在1月18日登場。圖／觀天下有線電視提供

為了迎接即將到來的「汐止文化櫻花季」，汐止區公所特別在公所2樓藝文走廊舉辦「113年文化櫻花攝影比賽」得獎作品展，展現康誥坑溪畔櫻花的美麗風采，今(14)日開幕茶會上，也預告明年櫻花季就要在1月18日登場。

開幕茶會上，由青山國中小直笛團帶來的精彩演出，為活動增添熱鬧氛圍，讓來賓在視聽雙重享受中感受濃厚的藝術氛圍。這次展覽共展出14幅得獎作品，包括金牌1幅、銀牌1幅、銅牌2幅及佳作10幅。所有作品均圍繞著康誥坑溪畔的台灣山櫻花，展現櫻花在不同時刻的迷人風采，傳遞其獨特的生命力和美麗。

汐止區長林慶豐表示，康誥坑溪畔的200多株台灣山櫻花，在文化里余寶聰里長和志工們悉心照料下，每年春季盛放出燦爛花海，吸引無數遊客。他同時感謝汐止區農會與遠雄廣場大力協助辦理攝影比賽，使優秀作品得以展現。

文化里長余寶聰說，這次展出的是113年一月份為期一個月的攝影比賽，接下來114年也預計在1/18日為期一個月，這一個月還是會由汐止區農會贊助攝影比賽的獎金還有紀念品，真正的活動是在114年的1/24日晚上七點開始，也熱情邀請大家共同來參與這場櫻花盛會。

櫻花季 汐止

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