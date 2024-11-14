瑞芳九份溪淘空嚴重 一旁公園地坪下陷民眾驚

新北市瑞芳區海濱里的九份溪，因為長期的雨水沖刷，護岸下方淘空嚴重，連帶影響到的是旁邊的遊憩空間的地坪下陷，居民都不敢靠近，今(14)日市議員林裔綺偕同相關單位到現場會勘，要求市府儘快協助地方進行修復，以免災情擴大。

海濱里里長鄧麗華表示，九份溪長時間河水沖刷，加上這幾次颱風的雨勢過大，導致溪底淘空嚴重，甚至連里內少有的遊憩空間地坪也因此受影響，已經有下陷的跡象，讓大人小孩現在都不敢靠近。過去九份溪也有淘空，大多用修修補補的方式，沒過多久又開始有其他地方淘空，防不勝防。

市議員林裔綺說，基於安全考量，現階段遊憩空間下陷部分目前已經先封閉，也請民眾切勿擅闖，以免發生危險，另外九份溪多處淘空，也請權責單位評估擬定修復計畫，盼在明年防汛期前可以完成復建，以維護民眾生命財產安全。