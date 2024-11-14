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淡水生活節週末開跑 體驗藝術文化在地職人

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水生活節將在11月16日到24日，於主要四大展區登場，連結在地居民與淡水的關係，貼近生活場域。圖／紅樹林有線電視提供
淡水生活節將在11月16日到24日，於主要四大展區登場，連結在地居民與淡水的關係，貼近生活場域。圖／紅樹林有線電視提供

結合在地文化導覽、職人工作坊講座、藝術展演還有大家最愛的市集，由淡江大學USR淡水好生活團隊，今年舉辦淡水生活節，將在11月16日到24日，於主要四大展區登場，包括了淡水老街，第一漁港、公明街及重建街區等等，共有6大主題，還有50場次的活動，包含文化參訪、選物體驗、職人工作坊、市集、音樂會、議題講座與街區展覽，豐富在淡水的生活。

淡江大學USR團隊教授黃瑞茂表示，透過淡水在地文化資產、藝文資源、在地職人，超過40個店家，透過選物禮盒、文化參訪、議題講座、職人工作坊、藝術展演、巿集等6大主題、50場次活動，在店家超過200多家的淡水老街、期待活化為公共空間的公明街、淡水最古老的重建街、淡水河岸寧靜浪漫的小漁港等景點，連結在地居民與淡水的關係，貼近這塊生活場域。

教授黃瑞茂指出，淡水人口已即將突破20萬，但許多新搬進來淡水的住民們，對淡水的認識卻有限，留不住認同感，因此自去年開始，淡江USR計畫舉辦了第一屆淡水生活節，獲得極大的回響，今年擴大舉行，也歡迎大家來體驗「淡水」這個山海河城市的生活感。

淡水河 淡江大學

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