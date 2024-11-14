淡水幸福里廢棄物再利用 藝術手作耶誕城義賣

新北市淡水區幸福里的手作教室課程，許多媽媽們一起完成許多作品，而這些作品可不是簡單的生活小物，而是從環保回收的家用品當中，挑選出來再經過修繕後，進行藝術創作，妝點成美麗的藝術手作用品，而里長說這些數十件的手作品，也在新北市環保局的支持下，將會到新北耶誕城的市集當中進行義賣。

幸福里長李佳倩表示，這些作品，有許多都是生活中的小物，包括了小板凳、置物籃、衣架等等，經過里長與學員的巧思之後，重新賦予新生命，變身成為美麗的蝶谷巴特藝術生活用品，可說是相當精美，另外還有使用廢棄布料所製作成的拼布用品，也是非常的有創意。

里長李佳倩說，過去有使用許多的布料，有的是學員挑選的布料，而有的則是經過回收處理的廢棄舊衣服布料，而這些也都成為藝術手作的素材之一，而這次所回收的家俱用品，也會到新北耶誕城活動會場當中的市集來進行義賣亮相，也希望大家可以支持在地媽媽們所作的手作藝術，讓永續環保的理念，結合里民的巧手創意，打造不一樣的生活藝術。