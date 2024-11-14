淡水古蹟博物館耶誕舞台徵選開跑 入選可獲補助金

淡水古蹟博物館年度品牌活動光映淡水，12月將舉辦表演團隊徵選，入選總補助金10萬，歡迎有興趣學生組團報名，行動支持學生圓夢。現已開放線上報名至11月27日，預計11月29日公布入選名單。

新北市立淡水古蹟博物館年度館品牌活動「2024光映淡水」，12月在淡水海關碼頭盛大開幕。為鼓勵青年學子參與藝文活動，提供高中至大學學生在12月21日、12月22日公開演出舞台，4人以上即可報名徵選，演出內容以音樂、舞蹈結合耶誕相關元素為主，每團演出時間為30分鐘，現已開放線上報名至11月27日，預計11月29日公布入選名單。

淡水古蹟博物館指出，入選團隊可獲1萬元補助金，最多入選10團，共10萬。歡迎有興趣的學生把握機會。值得一提的是，國立政治大學搖滾樂社社長蔡宜芯得知徵選活動後，今與4位社員背著樂器到淡水場勘，感受在古蹟演出的氛圍，激發選曲靈感。蔡說，平常大多是在校內演出，得知有機會公開表演，社員非常興奮，尤其補助表演費是一大支持與鼓勵，盼順利通過徵選。

淡古館長蔡美治表示，淡水古蹟博物館年度品牌活動「2024光映淡水」除有藝術裝置、光影廊道外，今年更為提供學生公開演出的舞臺，並補助演出費，行動支持青年學子圓夢。