許淑華爆柯文哲任內第一魚果市場「火箭式」由中工得標 籲政風調查

台北第一魚果批發市場改建案的減項發包引起爭議。台北市議員許淑華今天於議會質詢時，公布時任北市長的柯文哲短短花4個月就由中工得標，呼籲政風處調查。政風處表示，會將資料主動送給檢調。

許淑華表示，第一魚果市場改建案，在柯文哲擔任市長任內彷彿搭乘火箭，快速拍板完成招標，在招標兩次流標之後，柯文哲在2019年10月14日早上7點半召開會議提出要檢討魚果市場改工程案，同日的下午5點時任副市長的彭振聲召開檢討會議。

許淑華說，就在7天後的10月22日，市長室會議就同意相關局處的策進作為，包括主體工程每坪單價從12.5萬提高至14萬及契約納入後續擴充興建6到8樓經費等內容。不到一個月，11月18日市府進行魚果市場改建工程第三次招標公告，卻只有中工來投標。

許淑華指，在第三次招標流標前，2019年12月10日的市長室會議，柯文哲明確裁示魚果市場改建案採「維持減項發包後續追加預算」執行，用意就是要規避議會監督預算的程序。

許淑華說，最後第一魚果在2020年2月15日由中工得標，前前後後僅4個月通關，效率程度不可思議，而且工程預算原為140億元，中工以125億多元低價得標，但後續擴充預算，讓整體工程預算高達189億9351萬元。

許淑華表示，更啟人疑竇的是2020年2月15日魚果市場改建案中工得標後，3天後的2月18日，京華城公司就啟動拜會彭振聲、2周後開始與柯文哲、應曉薇的便當會。呼籲政風處要立即啟動調查。

台北市政風處副處長魯志偉表示，會把所有資料都整理起來，都會和司法機關密切來聯繫報告。因應司法機關運作，也會提供適時協助，針對議員的資料也會主動提供檢調。