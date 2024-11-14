又有新狀況！起重機固定樁鬆動 陸籍貨輪野柳擱淺今抽油受阻
中國大陸鈺洲啟航貨輪擱淺野柳岬海岸10多天，裝載近290噸油料，各界憂心油料外洩汙染海洋。東方建設者風電工程船昨已將機具與人員送到鈺洲輪上完成前置作業，今天海象許可原打算開始抽油，但發現貨輪上的起重機固定樁鬆動，有安全疑慮，將請技術人員評估安全狀況，才能進行下一步行動。
今天上午海象狀況許可，抽油前置作業已完成，原本打算開始抽油作業，但現場工作人員發現新狀況，發現貨輪上的橋式起重機固定樁鬆動，為確保現場人員安全已暫時撤離至安全區域，暫停作業。
航港局表示，將請技術人員評估安全狀況，才能進行下一步行動，並調整抽油作業方式，要確認安全無虞情況下再進行抽油程序，解除外漏汙染危機。目前評估，油櫃內油料不會有外洩之虞。
鈺洲啟航上月29日出港後失去動力，31日擱淺野柳岬海岸，油料外洩危機始終無法解決，主要是海象狀況不佳。10日再洽離岸風電業者東方建設者號支援。
交通部長陳世凱12日前往野柳地質國家公園鈺洲啟航輪擱淺地點，了解抽油準備作業，指示盡速完成抽油，立委王正旭也到場關切。
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