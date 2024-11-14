快訊

12強賽／南韓爭議轟不能申訴 蔡其昌提控訴：該爭取的要爭

天兔颱風最新風雨預測出爐 明1縣市達颱風停班課標準

聽新聞
0:00 / 0:00

改善內湖交通 警祭新措施讓3區路段平均「旅行時間」降低2至4成

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
市警局長李西河今天上午尖峰時，再次親赴內科視察周邊交通。圖／北市警局提供
市警局長李西河今天上午尖峰時，再次親赴內科視察周邊交通。圖／北市警局提供

「改善內科交通」是台北市長蔣萬安的施政重點工作之一，為紓解上午尖峰堤頂、舊宗進入內科車流，著手改善號誌、車流動線，10月1日完工啟用。台北市警察局長李西河今天上午視察內科周邊交通，堤頂、舊宗等3處路段經交控中心提供改善前、後之旅行時間，平均降低21%至42%不等，內科尖峰交通明顯改善。

市警局長李西河今年7月5日上午尖峰及7月8日下午尖峰，親赴內湖科學園區視察內科周邊交通要道，發現上午尖峰國道汐五高架堤頂交流道及堤頂大道(市民高架、基隆路)車流下不來，認為內科地區的交通瓶頸，應以用路人「同理心」研擬交通改善策略。

為有效紓解上午尖峰堤頂、舊宗進入內科車流，內湖分局提出堤頂大道2段與瑞光路358巷開闢路口新設號誌，配合時段性禁止堤頂大道左轉港墘路，簡化堤頂大道與港墘路口車流動線之改善措施，副市長李四川也在內科交通府級會議裁示研議辦理。

市警局指出，北市交通局、新工處評估可行及決定施作方案後，8月15日進場施作，並於10月1日完工啟用，平日上午7至9時堤頂大道（北往南方向）開放車輛左轉瑞光路358巷，同時禁止堤頂大道左轉港墘路。

另自啟用日起，北市警局每(上班)日均指派專人在現場觀察車流，並請交控中心協助調整國道汐五高架堤頂交流道北上匝道出口及平面道路南往北之號誌秒數，除讓國道北上下匝道車流及舊宗路南往北車流均保持順暢外，並較改善前之國道北上下匝道車流經常回堵至濱江街情形不再發生。

李西河今天上午尖峰時，再次親赴內科視察周邊交通，發現上午尖峰國道汐五高架堤頂交流道及堤頂大道(市民高架、基隆路)車流量增加、速率提升較改善前順暢許多，並經交控中心提供改善前、後之旅行時間，堤頂大道南往北(民權東路往樂群二路)旅行時間平均降低21.53%。

另外，舊宗路南往北(堤頂北出匝道往樂群一路)旅行時間平均降低8.11%；堤頂大道北往南(樂群一路往舊宗路)旅行時間平均降低42.96%。

市警局指出，內湖分局也隨機訪問內科上班族，多數受訪者表示確實有感受到上午尖峰之內科交通明顯改善，上班通行時間顯著縮短5至10分鐘，有效解決上午汐五高架車流下不來內科之交通瓶頸。

內科周邊交通，堤頂、舊宗等3處路段經交控中心提供改善前、後之旅行時間，平均降低，內科尖峰交通改善。圖／北市警局提供
內科周邊交通，堤頂、舊宗等3處路段經交控中心提供改善前、後之旅行時間，平均降低，內科尖峰交通改善。圖／北市警局提供
市警局長李西河今天上午尖峰時，再次親赴內科視察周邊交通。圖／北市警局提供
市警局長李西河今天上午尖峰時，再次親赴內科視察周邊交通。圖／北市警局提供
內科周邊交通，堤頂、舊宗等3處路段經交控中心提供改善前、後之旅行時間，平均降低，內科尖峰交通改善。圖／北市警局提供
內科周邊交通，堤頂、舊宗等3處路段經交控中心提供改善前、後之旅行時間，平均降低，內科尖峰交通改善。圖／北市警局提供

上班族 內湖 李四川 李西河 蔣萬安

延伸閱讀

大直發展重要關鍵 蔣萬安主持劍南路TOD動工、預計2029完工

國1東湖到內湖段增設車道工程 估12月底完工通車

如不定時炸彈…住家旁6顆瓦斯球上萬居民不安 議員籲北市府：2028年退場

男騎士內湖當街遭刺「血一直噴出來」 警打上止血帶成活命關鍵

相關新聞

未計營利事業額50% 議員：財劃法修法北市恐淪最大輸家

立法院朝野為財劃法爭吵不休，藍營修法版本的台北市「3%首都加成」甚至被稱為「金孫條款」引起爭議。台北市議員曾獻瑩下午在...

北捷擬成立子公司、股權比例多寡爭論不休 議員要求市府出資6成

北捷欲成立遊憩事業子公司，管理小巨蛋、貓纜、兒童新樂園等休閒場館，但持股比例北捷佔6成、市府站4成。議員認為子公司恐成為...

行車更便利 中正橋新北往台北方向水源快速道路匝道17日起通車

橫跨雙北的中正橋是連接兩地要道，改建工程繼主橋陸續完工通車後，17日起新北永和往台北水源快速道路匝道將開放通車，讓行車更...

野柳擱淺貨輪今抽油受阻 新狀況起重機固定樁鬆動先撤

中國大陸鈺洲啟航貨輪擱淺野柳岬海岸10多天，裝載近290噸油料，各界憂心油料外洩汙染海洋。東方建設者風電工程船昨已將機具...

改善內湖交通 警祭新措施讓3區路段平均「旅行時間」降低2至4成

「改善內科交通」是台北市長蔣萬安的施政重點工作之一，為紓解上午尖峰堤頂、舊宗進入內科車流，著手改善號誌、車流動線，10月...

東北角急診或療養只能往台北或基隆跑 瑞芳醫療長照大樓動土

東北角醫療資源缺稀，肩負在地需求的瑞芳礦工醫院至今40年已不敷使用，新北市府為此興建瑞芳醫療長照大樓，市長侯友宜表示，未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。