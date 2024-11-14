改善內湖交通 警祭新措施讓3區路段平均「旅行時間」降低2至4成

「改善內科交通」是台北市長蔣萬安的施政重點工作之一，為紓解上午尖峰堤頂、舊宗進入內科車流，著手改善號誌、車流動線，10月1日完工啟用。台北市警察局長李西河今天上午視察內科周邊交通，堤頂、舊宗等3處路段經交控中心提供改善前、後之旅行時間，平均降低21%至42%不等，內科尖峰交通明顯改善。

市警局長李西河今年7月5日上午尖峰及7月8日下午尖峰，親赴內湖科學園區視察內科周邊交通要道，發現上午尖峰國道汐五高架堤頂交流道及堤頂大道(市民高架、基隆路)車流下不來，認為內科地區的交通瓶頸，應以用路人「同理心」研擬交通改善策略。

為有效紓解上午尖峰堤頂、舊宗進入內科車流，內湖分局提出堤頂大道2段與瑞光路358巷開闢路口新設號誌，配合時段性禁止堤頂大道左轉港墘路，簡化堤頂大道與港墘路口車流動線之改善措施，副市長李四川也在內科交通府級會議裁示研議辦理。

市警局指出，北市交通局、新工處評估可行及決定施作方案後，8月15日進場施作，並於10月1日完工啟用，平日上午7至9時堤頂大道（北往南方向）開放車輛左轉瑞光路358巷，同時禁止堤頂大道左轉港墘路。

另自啟用日起，北市警局每(上班)日均指派專人在現場觀察車流，並請交控中心協助調整國道汐五高架堤頂交流道北上匝道出口及平面道路南往北之號誌秒數，除讓國道北上下匝道車流及舊宗路南往北車流均保持順暢外，並較改善前之國道北上下匝道車流經常回堵至濱江街情形不再發生。

李西河今天上午尖峰時，再次親赴內科視察周邊交通，發現上午尖峰國道汐五高架堤頂交流道及堤頂大道(市民高架、基隆路)車流量增加、速率提升較改善前順暢許多，並經交控中心提供改善前、後之旅行時間，堤頂大道南往北(民權東路往樂群二路)旅行時間平均降低21.53%。

另外，舊宗路南往北(堤頂北出匝道往樂群一路)旅行時間平均降低8.11%；堤頂大道北往南(樂群一路往舊宗路)旅行時間平均降低42.96%。