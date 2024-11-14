快訊

12強賽／南韓爭議轟不能申訴 蔡其昌提控訴：該爭取的要爭

天兔颱風最新風雨預測出爐 明1縣市達颱風停班課標準

聽新聞
0:00 / 0:00

北捷擬成立子公司、股權比例多寡爭論不休 議員要求市府出資6成

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北捷欲成立遊憩事業子公司，管理小巨蛋、貓纜、兒童新樂園等休閒場館，但持股比例北捷佔6成、市府站4成，遭議員認為無正當性。記者洪子凱／攝影
北捷欲成立遊憩事業子公司，管理小巨蛋、貓纜、兒童新樂園等休閒場館，但持股比例北捷佔6成、市府站4成，遭議員認為無正當性。記者洪子凱／攝影

北捷欲成立遊憩事業子公司，管理小巨蛋、貓纜、兒童新樂園等休閒場館，但持股比例北捷佔6成、市府站4成。議員認為子公司恐成為「二房東」正當性不足，應改成北捷4成、市府6成。北捷表示，依法需持股50％以上才可與子公司集團化資源共享，議員建議會帶回討論研議。議會交委會召集人徐弘庭裁示，本案送市府研議，建議北捷和市府溝通，待預算表決處理。

台北捷運公司旗下分別有台北小巨蛋、貓空纜車、兒童新樂園，三處由市府委託經營，北捷評估若以事業體獨立經營，並精簡決策流程考量，分析應成立子公司。今天專案報告中提到未來經營策略，以及持股比例，北市府為40％、北捷為60％。

不過議員游淑慧今提案，認為三個場館都是市府委託營運，每年營收更是百億元單位，若讓北捷設子公司營運，子公司就會變成二房東，正當性不足，建議應改由市府出資60％成大股東、北捷40％，並把府內其他遊憩事業納入經營。

北捷表示，依「公司法」規定，若北捷持股超過50％，遊憩事業就等於北捷的從屬公司，可以以集團資源支援子公司，但若低於50％則相對是獨立法人，在行政、資源共享上較不充裕。

游淑慧不滿表示，不管是北捷還是未來要成立的子公司，都屬於市府投資，北捷卻分起你、我，甚至坐地起價要脅議會，不能因為持股較低就鬧獨立，不提供子公司資源；議員洪健益也說，不明白北捷堅持子公司需持股60%，且由市府成立子公司經營所有府內遊憩事業也合理，更質疑北捷堅持持股6成是否要圖利。

北捷表示，依「台北市政府投資事業管理監督自治條例」，不管投資股權直接或間接超過50％，總經理皆由市府任命並要到議會列席，且持股40％依「公司法」，可以在重大議案行使否決權，總經理黃清信強調，北捷是公營公司，會配合市府沒有坐地起價，目前仍在討論過程，府內也會重新思考可行方案，將以最終共識執行。

兒童新樂園 公司法 北市府 北捷 小巨蛋 游淑慧 貓空纜車

延伸閱讀

網憂蟑螂老鼠..北捷想在禁止飲食區賣食品 蔣萬安：會包好

北捷再開禁飲區買食品？游淑慧臉書民調 網友意見意外一面倒

柯文哲剃光頭 游淑慧曝3意圖：如斬雞頭要自清

柯文哲被控性騷還原 游淑慧驚呆：我正在地上找眼鏡碎片

相關新聞

未計營利事業額50% 議員：財劃法修法北市恐淪最大輸家

立法院朝野為財劃法爭吵不休，藍營修法版本的台北市「3%首都加成」甚至被稱為「金孫條款」引起爭議。台北市議員曾獻瑩下午在...

北捷擬成立子公司、股權比例多寡爭論不休 議員要求市府出資6成

北捷欲成立遊憩事業子公司，管理小巨蛋、貓纜、兒童新樂園等休閒場館，但持股比例北捷佔6成、市府站4成。議員認為子公司恐成為...

行車更便利 中正橋新北往台北方向水源快速道路匝道17日起通車

橫跨雙北的中正橋是連接兩地要道，改建工程繼主橋陸續完工通車後，17日起新北永和往台北水源快速道路匝道將開放通車，讓行車更...

又有新狀況！起重機固定樁鬆動 陸籍貨輪野柳擱淺今抽油受阻

中國大陸鈺洲啟航貨輪擱淺野柳岬海岸10多天，裝載近290噸油料，各界憂心油料外洩汙染海洋。東方建設者風電工程船昨已將機具...

改善內湖交通 警祭新措施讓3區路段平均「旅行時間」降低2至4成

「改善內科交通」是台北市長蔣萬安的施政重點工作之一，為紓解上午尖峰堤頂、舊宗進入內科車流，著手改善號誌、車流動線，10月...

東北角急診或療養只能往台北或基隆跑 瑞芳醫療長照大樓動土

東北角醫療資源缺稀，肩負在地需求的瑞芳礦工醫院至今40年已不敷使用，新北市府為此興建瑞芳醫療長照大樓，市長侯友宜表示，未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。