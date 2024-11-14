北捷擬成立子公司、股權比例多寡爭論不休 議員要求市府出資6成

北捷欲成立遊憩事業子公司，管理小巨蛋、貓纜、兒童新樂園等休閒場館，但持股比例北捷佔6成、市府站4成。議員認為子公司恐成為「二房東」正當性不足，應改成北捷4成、市府6成。北捷表示，依法需持股50％以上才可與子公司集團化資源共享，議員建議會帶回討論研議。議會交委會召集人徐弘庭裁示，本案送市府研議，建議北捷和市府溝通，待預算表決處理。

台北捷運公司旗下分別有台北小巨蛋、貓空纜車、兒童新樂園，三處由市府委託經營，北捷評估若以事業體獨立經營，並精簡決策流程考量，分析應成立子公司。今天專案報告中提到未來經營策略，以及持股比例，北市府為40％、北捷為60％。

不過議員游淑慧今提案，認為三個場館都是市府委託營運，每年營收更是百億元單位，若讓北捷設子公司營運，子公司就會變成二房東，正當性不足，建議應改由市府出資60％成大股東、北捷40％，並把府內其他遊憩事業納入經營。

北捷表示，依「公司法」規定，若北捷持股超過50％，遊憩事業就等於北捷的從屬公司，可以以集團資源支援子公司，但若低於50％則相對是獨立法人，在行政、資源共享上較不充裕。

游淑慧不滿表示，不管是北捷還是未來要成立的子公司，都屬於市府投資，北捷卻分起你、我，甚至坐地起價要脅議會，不能因為持股較低就鬧獨立，不提供子公司資源；議員洪健益也說，不明白北捷堅持子公司需持股60%，且由市府成立子公司經營所有府內遊憩事業也合理，更質疑北捷堅持持股6成是否要圖利。

北捷表示，依「台北市政府投資事業管理監督自治條例」，不管投資股權直接或間接超過50％，總經理皆由市府任命並要到議會列席，且持股40％依「公司法」，可以在重大議案行使否決權，總經理黃清信強調，北捷是公營公司，會配合市府沒有坐地起價，目前仍在討論過程，府內也會重新思考可行方案，將以最終共識執行。