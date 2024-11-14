未計營利事業額50% 議員：財劃法修法北市恐淪最大輸家

立法院朝野為財劃法爭吵不休，藍營修法版本的台北市「3%首都加成」甚至被稱為「金孫條款」引起爭議。台北市議員曾獻瑩下午在議會財政部門質詢指出，依國民黨版本草案，人口分配權重從20%變67%，且未採計營利事業營業額50%，和今年相比，將只增加25億，六都最少低，首都法定3%補助，也難以彌補這種不公平分配。

對於北市府有沒有自己的版本？北市財政局長胡曉嵐指出，北市府有自己的主張，希望能採計營利事業營業額，至少50%，因為現行就是50%，北市府會極力爭取，也已請台北市的立委協助溝通。

曾獻瑩指出，財劃法草案讓台北市淪為「最大輸家」對台北市不公平，現行財劃法中，台北市對中央統籌稅款的貢獻高達41%，卻僅獲得15%的分配，若採用此版本的修正草案，還會擴大這個差距，換句話說台北繳最多卻分最少。

他說，台北市繳出的稅收被重新分配到其他縣市，讓台北市民成為本次修法最大的「犧牲者」。另外，修正草案大幅提高「人口分配權重」至67%，對於僅占全國人口約10.6%的台北市而言，無疑造成巨大的分配落差。

曾獻瑩表示，台北市財政局以112年中央統籌稅款總預算4109億元為例，若以現版本的修正草案試算，總預算將增加至8977億元；而新北市將會成為最大贏家，大幅增加約550億元，但台北市卻只增加約60億元。不只增加比例敬陪末座成為六都最後一名，也是唯一分配增加不到100億元的直轄市，就連分配倒數第二名的台南市也預估將增加約207億元，足足是台北市的3倍之多。

曾獻瑩指出，因草案的「人口分配權重」重新計算方式，導致台北市分配率從原先的15%大幅降低到僅剩7.3%。降幅7.7%是全台分配占比減少最多的城市，所謂的「首都法定3%」補助也難以彌補這種不公平分配，反而成為各界質疑的焦點。