快訊

12強賽／南韓爭議轟不能申訴 蔡其昌提控訴：該爭取的要爭

天兔颱風最新風雨預測出爐 明1縣市達颱風停班課標準

聽新聞
0:00 / 0:00

未計營利事業額50% 議員：財劃法修法北市恐淪最大輸家

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
立法院朝野為財劃法爭吵不休，藍營修法版本的台北市「3%首都加成」甚至被稱為「金孫條款」引起爭議。情境示意圖。聯合報系資料照
立法院朝野為財劃法爭吵不休，藍營修法版本的台北市「3%首都加成」甚至被稱為「金孫條款」引起爭議。情境示意圖。聯合報系資料照

立法院朝野為財劃法爭吵不休，藍營修法版本的台北市「3%首都加成」甚至被稱為「金孫條款」引起爭議。台北市議員曾獻瑩下午在議會財政部門質詢指出，依國民黨版本草案，人口分配權重從20%變67%，且未採計營利事業營業額50%，和今年相比，將只增加25億，六都最少低，首都法定3%補助，也難以彌補這種不公平分配。

對於北市府有沒有自己的版本？北市財政局長胡曉嵐指出，北市府有自己的主張，希望能採計營利事業營業額，至少50%，因為現行就是50%，北市府會極力爭取，也已請台北市的立委協助溝通。

曾獻瑩指出，財劃法草案讓台北市淪為「最大輸家」對台北市不公平，現行財劃法中，台北市對中央統籌稅款的貢獻高達41%，卻僅獲得15%的分配，若採用此版本的修正草案，還會擴大這個差距，換句話說台北繳最多卻分最少。

他說，台北市繳出的稅收被重新分配到其他縣市，讓台北市民成為本次修法最大的「犧牲者」。另外，修正草案大幅提高「人口分配權重」至67%，對於僅占全國人口約10.6%的台北市而言，無疑造成巨大的分配落差。

曾獻瑩表示，台北市財政局以112年中央統籌稅款總預算4109億元為例，若以現版本的修正草案試算，總預算將增加至8977億元；而新北市將會成為最大贏家，大幅增加約550億元，但台北市卻只增加約60億元。不只增加比例敬陪末座成為六都最後一名，也是唯一分配增加不到100億元的直轄市，就連分配倒數第二名的台南市也預估將增加約207億元，足足是台北市的3倍之多。

曾獻瑩指出，因草案的「人口分配權重」重新計算方式，導致台北市分配率從原先的15%大幅降低到僅剩7.3%。降幅7.7%是全台分配占比減少最多的城市，所謂的「首都法定3%」補助也難以彌補這種不公平分配，反而成為各界質疑的焦點。

修法 北市府 曾獻瑩 立法院 財劃法

延伸閱讀

再提財劃法 政院：提升公建經費協助財政較差縣市

「班班喝鮮乳」北市9成學校喝保久乳 教育局辦研習鼓勵學校改訂鮮乳

北市警監視器備援台智光母公司投標 議員籲杜絕：市府不應裝不知道

左手換右手？北市警監視器備援 驚見台智光母公司也來標

相關新聞

未計營利事業額50% 議員：財劃法修法北市恐淪最大輸家

立法院朝野為財劃法爭吵不休，藍營修法版本的台北市「3%首都加成」甚至被稱為「金孫條款」引起爭議。台北市議員曾獻瑩下午在...

北捷擬成立子公司、股權比例多寡爭論不休 議員要求市府出資6成

北捷欲成立遊憩事業子公司，管理小巨蛋、貓纜、兒童新樂園等休閒場館，但持股比例北捷佔6成、市府站4成。議員認為子公司恐成為...

行車更便利 中正橋新北往台北方向水源快速道路匝道17日起通車

橫跨雙北的中正橋是連接兩地要道，改建工程繼主橋陸續完工通車後，17日起新北永和往台北水源快速道路匝道將開放通車，讓行車更...

又有新狀況！起重機固定樁鬆動 陸籍貨輪野柳擱淺今抽油受阻

中國大陸鈺洲啟航貨輪擱淺野柳岬海岸10多天，裝載近290噸油料，各界憂心油料外洩汙染海洋。東方建設者風電工程船昨已將機具...

改善內湖交通 警祭新措施讓3區路段平均「旅行時間」降低2至4成

「改善內科交通」是台北市長蔣萬安的施政重點工作之一，為紓解上午尖峰堤頂、舊宗進入內科車流，著手改善號誌、車流動線，10月...

東北角急診或療養只能往台北或基隆跑 瑞芳醫療長照大樓動土

東北角醫療資源缺稀，肩負在地需求的瑞芳礦工醫院至今40年已不敷使用，新北市府為此興建瑞芳醫療長照大樓，市長侯友宜表示，未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。