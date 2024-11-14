東北角急診或療養只能往台北或基隆跑 瑞芳醫療長照大樓動土

東北角醫療資源缺稀，肩負在地需求的瑞芳礦工醫院至今40年已不敷使用，新北市府為此興建瑞芳醫療長照大樓，市長侯友宜表示，未來將有地下1層、地上10層的醫療長照設施大樓，提供長照機構136床、急性一般病床36床，預計2028年完工營運，落實在地就醫與安養。

新北東北角地區青年人口外流，留下的反而是長者，過去有礦工醫院撐起，不過無論從設備或量能來看皆不足。瑞芳居民指出，他們高齡化是東北角四區中最快的，很多人有緊急醫療問題都要到基隆或者台北市，相當不便，若有個萬一根本來不及，可能就造成憾事發生。

「新北市瑞芳區醫療長照設施大樓興建營運暨移轉案」今舉辦大樓動土奠基儀式，侯友宜與金仁寶集團總裁許勝雄、仁寶團隊、蕭中正醫療體系及日本元氣集團等都出席，地方人士及各級民代也為此感到開心。

侯友宜表示，2022年8月與仁寶瑞芳健康資產開發公司簽約，今年2月通過環評，如今順利開工，是國內第1家BOT與BTO結合之醫療與長照的複合型醫院，未來也將攜手仁寶團隊導入AI，發展智慧醫療、遠距醫療、精準醫療及預防醫療等領域，共同提升台灣偏鄉的醫療量能。

新北衛生局指出，東北角老人逐年增加，比例高達25%，遠高於新北市老年人口比例18.4%，這次透過複合型多元層級服務的長照醫療設施大樓創建，打破新北市東北角醫療資源極度缺乏及緊急醫療服務面臨中斷的窘境，以滿足在地就醫及養護之需求。

衛生局長陳潤秋指出，該大樓目前規畫一到三樓為醫院，四樓為日照中心，五樓以上作為住宿式長照機構，地下一樓為停車場。醫院一樓配置掛號、門診、藥局及24小時急診服務；長照機構136床、急性一般病床36床，預計於2028年完工營運，合作期限50年。