12強棒球賽正夯 士林里長：可在北藝中心辦直播加油

台北表演藝術中心啟用迄今逾3年，北市議會教育委員會今前往考察，里長們也到場，紛紛關切北藝中心與在地連結的努力，建議可在廣場舉辦戶外看棒球賽。文化局長蔡詩萍回應，可比照在大安森林公園舉辦的白晝之夜，晚上10點後是靜態活動，承諾多些靜態活動，也直言不吵真的很難，請各界包涵。

北藝中心董事長王文儀今報告表示，北藝中心2022年開幕，節目場次從173個持續增加至今年312個，觀眾人次則從8萬5939人次攀升至今年18萬3470人次是奇蹟，因為新場館通常不見得有人想來買票。至於每月平均入館人數，也從前年11萬5003人次，成長至今年15萬6973人次。

北投、士林在地議員黃瀞瑩指出，士林夜市許多商家提及最近生意有好一點，與北藝中心不僅隔一條馬路距離，心也隔一層，她直言北藝中心營運2年多來，在地商圈與藝術連結似乎遲遲未獲解決，很可惜。另外，議員陳重文邀集30名士林區里長到場表達心聲。

士林區里長聯誼會長、葫蘆里長許振禮說，他曾到高雄、台中等地交流，當地都知道士林有北藝中心，盼北市府能再努力向外推展；承德里長陳洲平也認為，北藝中心不是沒有開放，而是宣導不夠。舊佳里長陳明松則說，宮廟也是文化，士林有神農宮等3間宮廟，盼也能來表演，促進地方繁榮。

北藝中心在地里的義信里長許立丕認為，北藝中心鄰近士林商圈、捷運劍潭站，建議可在廣場舉辦特別活動，如目前最熱門的世界12強棒球賽，中華隊若有幸晉級赴日，市府可在北藝中心廣場辦戶外直播就近看，相信會有許多觀光客與市民到場加油，也能促進士林夜市再繁榮。