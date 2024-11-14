12強棒球賽正夯 士林里長：可在北藝中心辦直播加油
台北表演藝術中心啟用迄今逾3年，北市議會教育委員會今前往考察，里長們也到場，紛紛關切北藝中心與在地連結的努力，建議可在廣場舉辦戶外看棒球賽。文化局長蔡詩萍回應，可比照在大安森林公園舉辦的白晝之夜，晚上10點後是靜態活動，承諾多些靜態活動，也直言不吵真的很難，請各界包涵。
北藝中心董事長王文儀今報告表示，北藝中心2022年開幕，節目場次從173個持續增加至今年312個，觀眾人次則從8萬5939人次攀升至今年18萬3470人次是奇蹟，因為新場館通常不見得有人想來買票。至於每月平均入館人數，也從前年11萬5003人次，成長至今年15萬6973人次。
北投、士林在地議員黃瀞瑩指出，士林夜市許多商家提及最近生意有好一點，與北藝中心不僅隔一條馬路距離，心也隔一層，她直言北藝中心營運2年多來，在地商圈與藝術連結似乎遲遲未獲解決，很可惜。另外，議員陳重文邀集30名士林區里長到場表達心聲。
士林區里長聯誼會長、葫蘆里長許振禮說，他曾到高雄、台中等地交流，當地都知道士林有北藝中心，盼北市府能再努力向外推展；承德里長陳洲平也認為，北藝中心不是沒有開放，而是宣導不夠。舊佳里長陳明松則說，宮廟也是文化，士林有神農宮等3間宮廟，盼也能來表演，促進地方繁榮。
北藝中心在地里的義信里長許立丕認為，北藝中心鄰近士林商圈、捷運劍潭站，建議可在廣場舉辦特別活動，如目前最熱門的世界12強棒球賽，中華隊若有幸晉級赴日，市府可在北藝中心廣場辦戶外直播就近看，相信會有許多觀光客與市民到場加油，也能促進士林夜市再繁榮。
蔡詩萍說，若在廣場辦太多活動，擔心會吵到周邊住宅，活動少又太冷清，可朝稍微靜態活動規畫，既可帶動人氣又不要太吵，並舉例文化局今年在大安森林公園舉辦白晝之夜的成功案例，配合當地要求於晚上10點結束，之後則是靜態活動，1999抱怨確實相對少；蔡承諾可增加靜態活動。王文儀回應，會記下里長們的意見並改善。
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