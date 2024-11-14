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行車更便利 中正橋新北往台北方向水源快速道路匝道17日起通車

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
中正橋是聯接雙北市間重要橋梁，雙北市府合作於2019年5月6日起開始改建。圖／新北工務局提供
中正橋是聯接雙北市間重要橋梁，雙北市府合作於2019年5月6日起開始改建。圖／新北工務局提供

橫跨雙北的中正橋是連接兩地要道，改建工程繼主橋陸續完工通車後，17日起新北永和往台北水源快速道路匝道將開放通車，讓行車更快速便利。雙北市政府都說，後續將施作「川端橋復舊」工程，完成最後一哩路，預計明年底將全數完成。

新北工務局長馮兆麟說明，中正橋是聯接雙北市間重要橋梁，雙北市府合作於2019年5月6日起開始改建，由台北新工處負責施工，並已陸續分階段完工。其中新北往台北主橋於今年3月16日通車後，隨即施作永和往台北水源快速道路匝道工程，現已完工，將於11月17日早上8時起正式開放通車。

新北新工處長簡必琦表示，這次新北往水源快速道路匝道通車後，中正橋改建工程主要工項及通行動線均已完成，雙北市政府將接續施作讓行人和自行車使用的川端橋復舊工程，2025年底前將提供雙北市民一座兼具安全便捷又可欣賞河面風景的美麗新橋梁。

橫跨雙北市的中正橋改建工程繼主橋完工通車後，永和往台北市水源快速道路匝道也完工，將於11月17日早上8時起正式開放通車。圖／新北工務局提供
橫跨雙北市的中正橋改建工程繼主橋完工通車後，永和往台北市水源快速道路匝道也完工，將於11月17日早上8時起正式開放通車。圖／新北工務局提供

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