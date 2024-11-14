行車更便利 中正橋新北往台北方向水源快速道路匝道17日起通車

橫跨雙北的中正橋是連接兩地要道，改建工程繼主橋陸續完工通車後，17日起新北永和往台北水源快速道路匝道將開放通車，讓行車更快速便利。雙北市政府都說，後續將施作「川端橋復舊」工程，完成最後一哩路，預計明年底將全數完成。

新北工務局長馮兆麟說明，中正橋是聯接雙北市間重要橋梁，雙北市府合作於2019年5月6日起開始改建，由台北新工處負責施工，並已陸續分階段完工。其中新北往台北主橋於今年3月16日通車後，隨即施作永和往台北水源快速道路匝道工程，現已完工，將於11月17日早上8時起正式開放通車。