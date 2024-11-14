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考察第一魚果市場改建 北市議員籲6到8樓招獨立店舖

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
第一魚果市場改建進度達41.5%。記者邱書昱／攝影
第一魚果市場改建進度達41.5%。記者邱書昱／攝影

北市議會今天赴第一魚果改建工程視察，北市議員關注6到8樓的使用規畫，認為餐飲攤商要以獨立小店為主，不應該找大型餐飲集團進駐。對此，台北魚產公司表示，希望借重大型餐飲集團經驗，屆時合約規範以獨立攤商為限，尤其現在零批業績下滑，需要以業外刺激業內。

工務委員會第一召集人許淑華表示，第一魚果批發市場打從一開始就有意要蓋6到8樓，那當初為什麼是採用減項發包？財建委員會第一召集人張文潔也說，現在6到8樓的營運規畫、消費者動線及觀光產業振興的具體措施。

北市議員林亮君表示，6到8樓的攤商規畫是否有參照其他國家市場改建，像是東京的豐洲市場，地理位置也在市中心，改建過後的攤商都是獨立小店鋪，然而，第一魚果則是三井餐飲、漢來美食、金色三麥等都是包給餐飲集團，「這不就等同大型婚宴場館？」

北市議員陳賢蔚同樣對於財務規畫有所質疑，認為與追加預算的比例有落差，而且如果不蓋6到8樓，屆時省下的錢，應該也能回饋鄰里帶動周遭效益。

在地北市議員郭昭巖表示，市府當初編列預算時沒有詳細檢討，拖延至今，不管是市場攤商或里民都希望盡快完工「市場改建真的拖太久。」另外，市府也該對周遭交通改善、臨時攤販等問題進行改善。

在地議員的洪婉臻也說，6到8樓的用途市府應該要仔細思考之後，再來以正確名目向議會爭取預算。「在地都期盼能趕快如期完工，但也不希望市府說明不清不楚，導致工程遭貼上黑箱、延宕等標籤，也非市民樂見。」

市場處長黃宏光表示，6到8樓規畫食農教育、觀光，並且搭配周遭串聯成經濟，在餐飲部分不管是企業或獨立攤商，進貨來源都是批發市場內，能夠相輔相成，日後也會納入議員建議討論溝通。

漁產公司董事長鄭世維說明，由於第一魚果肩負公眾，因此會設置一區食農教育，至於複合式餐飲等部分，因為近年魚貨交易量往下滑，需要透過「業外刺激業內」，而提到的大型餐飲集團，是希望藉由他們招商、經營等案例，可以委託企業協助招商，但合約部分內容寫下以獨立攤商為主等條件，藉此帶動整體商機。

北市議員赴第一魚果市場工地視察。記者邱書昱／攝影
北市議員赴第一魚果市場工地視察。記者邱書昱／攝影
第一魚果市場改建進度達41.5%。記者邱書昱／攝影
第一魚果市場改建進度達41.5%。記者邱書昱／攝影
第一魚果市場改建六樓的綠地空間。記者邱書昱／攝影
第一魚果市場改建六樓的綠地空間。記者邱書昱／攝影

北市 攤商 議員

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