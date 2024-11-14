林口三井二館今開幕推優惠！ 3千停車格防塞車 下午已滿56%

MITSUI OUTLET PARK 林口二館今上午11時開幕，林口三井推出開幕優惠，即日起至12月1日，消費滿3000元即可抽東京雙人來回機票。為避免試營運大塞車情況重演，林口三井也規畫逾3000個停車場應戰，交通局也說，要求業者在路口、停車場11處設義交，並執行滿場機制，一旦滿位車輛不得在停車場外等候。

林口三井二館開幕，今雖然是平日，一早仍有數十位民眾排隊等候入場，截至下午2時30分，林口三井3077格停車位已停滿達56%。為避免試營運大塞車情況重演，新北交通局簡任技正吳政諺說，交通局已要求商場在路口、停車場等11處安排義交疏導，並設置交控中心，由交通局派員進駐，並透過監控查看車流、人流，一旦停車場停滿實施滿場機制，不讓等候車輛占據車道。

林口三井則說，現規畫逾3000個停車位因應來館顧客，搭乘桃園捷運前來的顧客也能從A9站旁轉運中心，轉乘免費接駁車抵達。此外，林口三井也推出開幕優惠，11月14日至12月1日，單筆消費滿3000元贈抽獎券一張，有機會獲得東京雙人來回機票，也可在日本MITSUI OUTLET PARK、Diver City Tokyo 使用的優惠券。

林口三井指出，開幕優惠同期間消費滿額，還可兌換設施限定滿額禮，或日本知名插畫「胡子碰碰」聯名贈禮。另11月14日上午10時會員APP開放領取滿3000抵200電子券，11月23日加碼二館限定滿3000抵100電子券。