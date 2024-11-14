表揚傑出身障 林育琳曾為「山道猴子」車禍癱瘓重新學習自立

新北市今表揚32名傑出身障人士，42歲男子林育琳喜歡玩重機，在拍婚紗照前一天，對當時未婚妻說「讓我騎最後一次重機」，從五股騎到武陵看櫻花，去程在台七乙線摔車，胸椎第四節以下受創，胸部以下癱瘓。透過生活重建學習自立，此時「新娘已結婚、新郎不是我」，在家人陪伴下重獲新生，林目前任新北市脊髓損傷協會理事長，到空大讀社工系，要幫助更多身障者重拾信心。

林育琳說，他年輕時就是個「山道猴子」，喜歡玩重機，原本就要五子登科，因為車禍讓他人生變調。林說，癱瘓後這輩子離不開輪椅，感謝家人一路相伴，目前也找到心靈契合的伴侶，他堅信只要保持正念，關關難過關關過，家是最重要的避風港。

今天頒獎典禮除鼓勵身心障礙者，也鼓舞身心障礙者家屬，表彰他們無怨無悔的愛。38歲女子羅研從大陸重慶嫁到新北新莊，兒子「貝貝」患多重障礙，羅研當全職媽媽守護孩子。她說，儘管進步緩慢，但只要孩子有一點成長，就是最好回饋，最苦最累的日子已經過去，她總是告訴自己「過程很辛苦，但結果是好的」。

剛領過獎座回到座位，羅研馬上打開保溫罐餵5歲半的「貝貝」吃粥，一口口溫柔地餵食，照顧得無微不至，舉手投足盡是愛。

同場也表揚協助身心障礙福利服務專業人員及有功人員，新北市康復之友會就業輔導部督導陳永賢獲獎，他協助思覺失調病友等對象找工作，熱情20年如一日。陳永賢幫助許多病友在職場找到一片天，持續穩定就業，他說，病友們面對疾病很辛苦，需要及時的支持與鼓勵，社會也需要多一些接納與尊重，避免標籤化、汙名化。

主辦單位邀請多名視障歌手到現場獻唱，美聲女高音紀秀月將「至少還有你」唱得絲絲入扣，讓觀眾聽得如癡如醉。副市長劉和然在紀秀月表演後上台致詞，他說，「至少還有你」正是許多身心障礙家庭的寫照，他說，12月3日是國際身心障礙日，新北目前約有18萬名身心障礙者，政府對身心障礙者照顧必須做到機會均等、全面參與，施政不能遺忘任何一個人。