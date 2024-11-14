大巨蛋場內竟出現廢棄滅火器 遠雄澄清致歉：人員疏失
世界12強棒球賽「中韓大戰」昨晚在台北大巨蛋登場，吸引近3.5萬人到場，但議員卻發現場館內竟有滅火器瓶身資訊破舊不堪，質疑早已過期，遠雄澄清，場館內滅火器皆有列管，之所以出現老舊滅火器是工作人員疏失，誤拿來擋門，後續會加強人員訓練。
陳怡君表示，昨晚她在大巨蛋看球，散場時從L3逃生梯離開，發現角落有一支鋼瓶壓柄鏽蝕、外觀氧化，且瓶身資訊破舊不堪，完全無法辨識該滅火器資訊，質疑滅火器疑似早已過期、更無檢查。
遠雄表示，台北大巨蛋園區滅火器全數列管、並無過期，之所以出現老舊滅火器是因工作人員擔心人潮誤觸樓梯門卡榫而關閉，放置在旁、欲作為門擋備用，是場館工作人員疏失，後續將會加強人員訓練，因故造成紛擾向社會致歉。
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