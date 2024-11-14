快訊

獨／工作輕鬆又高薪？里民赴泰國工作被轉賣緬甸3次 返台仍心有餘悸

川普當選害的！貝佐斯33歲員工崩潰砍死父親 微笑拍手遭警逮捕

獨／喪屍煙彈改列二級毒品 醫師、刑警分析未來影響

聽新聞
0:00 / 0:00

新北併里政策引爭議 瑞芳里長當眾向侯友宜遞交陳情書

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北瑞芳偏鄉12里將被併為6個里，引發當地里長跳腳，里長陳志強今代表將陳情書當面送交市長侯友宜。記者李成蔭／翻攝
新北瑞芳偏鄉12里將被併為6個里，引發當地里長跳腳，里長陳志強今代表將陳情書當面送交市長侯友宜。記者李成蔭／翻攝

新北瑞芳偏鄉12里將被併為6個里，引發當地里長跳腳，里長們今將陳情書當面送交市長侯友宜。里長陳志強表示，瑞芳城鄉型態特殊，高齡化也嚴重，盼民政局再細膩點思考；民政局回應，與各區相比較瑞芳是合理畫分鄰里，經費也會再合理分配，會持續與地方溝通。

侯友宜今日前往新北瑞芳出席「瑞芳醫療長照設施大樓」動土奠基典禮，不少里長也到場，不過並沒有因此事引發衝突，在典禮最後時，由龍山里長陳志強為代表遞交陳情書，而侯友宜、立委廖先翔等也紛紛接下，並表達高度關心。

陳志強指出，瑞芳里長以及被合併的12里一再跟市府提醒反對原因，是因為當地老人化比例是在東北角四區之冠，都是老里長在服務；因此建議合併之後所用的模式基準，從線性回歸分析等都可做更細緻、更深入，比如說用地理資訊系統（GIS）做不同應變等，才符合需求。

陳志強提到，區政會議上也有提到，微調不如不調，原因是現在微調的12里大概是在濱海、猴硐、金九地區，從地理背景、人口、里長服務量能等面向來看，都跟平溪、雙溪很像，這不管是用市府人口統計變數、戶數來算都是如此。

陳志強認為，瑞芳就是新北29區城鄉差距的縮影，今天若沒有把這些特性研討出來並做適合調整模式時，最終定案恐都有遺珠之憾，對偏鄉資源分配、里長服務上、有志從事公共事務的人來說，都是非常吃力的工作。

陳志強表示，侯友宜在一起拍完照後，就主動跟他要陳情書，當中所有瑞芳里長都連署，還有被合併的12里民也參與連署，也希望如同民政局長林耀長所說會有後續討論，若大家能再一起找出最適合方案，地方都是樂觀其成。

林耀長回應，瑞芳區現有里數34里、人口3萬6472人，在同一戶數居型態級距中的里數都高於三峽28里、五股20里、鶯歌20里、泰山17里等行政區；整併後里人口數皆約為500人，相較於同級行政區之里服務量仍屬合理，經費部分也將合理分配；將持續與地方溝通，再提出具適當及衡平的調整方案交付議會審議。

據了解，這次原有里長要在今活動會場抗議，不過最後並無發生，氣氛平和下順利送上陳情書。今活動原為衛生局主責，不過民政局多位官員出席，而侯友宜在活動後仍有私人行程，外界推測可能是已先跟里長們講好，講一一訪視並說服，後續情況值得持續關注。

新北瑞芳偏鄉12里將被併為6個里，引發當地里長跳腳，里長陳志強今代表將陳情書當面送交市長侯友宜，侯友宜接下陳情書後與里長們熱情問候。記者李成蔭／攝影
新北瑞芳偏鄉12里將被併為6個里，引發當地里長跳腳，里長陳志強今代表將陳情書當面送交市長侯友宜，侯友宜接下陳情書後與里長們熱情問候。記者李成蔭／攝影
新北瑞芳偏鄉12里將被併為6個里，引發當地里長跳腳，里長陳志強今代表將陳情書當面送交市長侯友宜。記者李成蔭／攝影
新北瑞芳偏鄉12里將被併為6個里，引發當地里長跳腳，里長陳志強今代表將陳情書當面送交市長侯友宜。記者李成蔭／攝影
新北瑞芳偏鄉12里將被併為6個里，引發當地里長跳腳，里長陳志強今代表將陳情書當面送交市長侯友宜，並與民政局長林耀長溝通。記者李成蔭／攝影
新北瑞芳偏鄉12里將被併為6個里，引發當地里長跳腳，里長陳志強今代表將陳情書當面送交市長侯友宜，並與民政局長林耀長溝通。記者李成蔭／攝影
新北瑞芳偏鄉12里將被併為6個里，引發當地里長跳腳，里長陳志強今代表將陳情書當面送交市長侯友宜、立委廖先翔等。記者李成蔭／翻攝
新北瑞芳偏鄉12里將被併為6個里，引發當地里長跳腳，里長陳志強今代表將陳情書當面送交市長侯友宜、立委廖先翔等。記者李成蔭／翻攝

侯友宜 瑞芳

延伸閱讀

影／4市民制伏捷運持刀婦 侯友宜頒感謝狀：市民、警員張顯正義

新北市長侯友宜表揚優良公寓大廈 副市長劉和然在台下寒暄相互給力

影／議會報告總預算案 侯友宜欲離場掀抗議…民進黨團質疑亂成一團

李多慧遭尾隨跟拍到家 侯友宜、蔣萬安都說話了

相關新聞

大巨蛋場內竟出現廢棄滅火器 遠雄澄清致歉：人員疏失

世界12強棒球賽「中韓大戰」昨晚在台北大巨蛋登場，吸引近3.5萬人到場，但議員卻發現場館內竟有滅火器瓶身資訊破舊不堪，質...

新北併里政策引爭議 瑞芳里長當眾向侯友宜遞交陳情書

新北瑞芳偏鄉12里將被併為6個里，引發當地里長跳腳，里長們今將陳情書當面送交市長侯友宜。里長陳志強表示，瑞芳城鄉型態特殊...

棒球12強賽台北大巨蛋驚見生鏽斑駁滅火器 消防局開罰了

12強賽台韓大戰昨晚在台北大巨蛋登場，北市議員陳怡君今指出，昨晚3萬4千多人擠爆大巨蛋，但她在散場時發現逃生梯有一支斑駁...

行車更便利 中正橋新北往台北方向水源快速道路匝道17日起通車

橫跨雙北的中正橋是連接兩地要道，改建工程繼主橋陸續完工通車後，17日起新北永和往台北水源快速道路匝道將開放通車，讓行車更...

考察第一魚果市場改建 北市議員籲6到8樓招獨立店舖

台北市議會今天赴第一魚果改建工程視察，北市議員關注6到8樓的使用規畫，認為餐飲攤商要以獨立小店為主，不應該找大型餐飲集團...

林口三井二館今開幕推優惠！ 3千停車格防塞車 下午已滿56%

MITSUI OUTLET PARK 林口二館今上午11時開幕，林口三井推出開幕優惠，即日起至12月1日，消費滿3000...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。