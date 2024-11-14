新北併里政策引爭議 瑞芳里長當眾向侯友宜遞交陳情書

新北瑞芳偏鄉12里將被併為6個里，引發當地里長跳腳，里長們今將陳情書當面送交市長侯友宜。里長陳志強表示，瑞芳城鄉型態特殊，高齡化也嚴重，盼民政局再細膩點思考；民政局回應，與各區相比較瑞芳是合理畫分鄰里，經費也會再合理分配，會持續與地方溝通。

侯友宜今日前往新北瑞芳出席「瑞芳醫療長照設施大樓」動土奠基典禮，不少里長也到場，不過並沒有因此事引發衝突，在典禮最後時，由龍山里長陳志強為代表遞交陳情書，而侯友宜、立委廖先翔等也紛紛接下，並表達高度關心。

陳志強指出，瑞芳里長以及被合併的12里一再跟市府提醒反對原因，是因為當地老人化比例是在東北角四區之冠，都是老里長在服務；因此建議合併之後所用的模式基準，從線性回歸分析等都可做更細緻、更深入，比如說用地理資訊系統（GIS）做不同應變等，才符合需求。

陳志強提到，區政會議上也有提到，微調不如不調，原因是現在微調的12里大概是在濱海、猴硐、金九地區，從地理背景、人口、里長服務量能等面向來看，都跟平溪、雙溪很像，這不管是用市府人口統計變數、戶數來算都是如此。

陳志強認為，瑞芳就是新北29區城鄉差距的縮影，今天若沒有把這些特性研討出來並做適合調整模式時，最終定案恐都有遺珠之憾，對偏鄉資源分配、里長服務上、有志從事公共事務的人來說，都是非常吃力的工作。

陳志強表示，侯友宜在一起拍完照後，就主動跟他要陳情書，當中所有瑞芳里長都連署，還有被合併的12里民也參與連署，也希望如同民政局長林耀長所說會有後續討論，若大家能再一起找出最適合方案，地方都是樂觀其成。

林耀長回應，瑞芳區現有里數34里、人口3萬6472人，在同一戶數居型態級距中的里數都高於三峽28里、五股20里、鶯歌20里、泰山17里等行政區；整併後里人口數皆約為500人，相較於同級行政區之里服務量仍屬合理，經費部分也將合理分配；將持續與地方溝通，再提出具適當及衡平的調整方案交付議會審議。

據了解，這次原有里長要在今活動會場抗議，不過最後並無發生，氣氛平和下順利送上陳情書。今活動原為衛生局主責，不過民政局多位官員出席，而侯友宜在活動後仍有私人行程，外界推測可能是已先跟里長們講好，講一一訪視並說服，後續情況值得持續關注。