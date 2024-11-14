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棒球12強賽台北大巨蛋驚見生鏽斑駁滅火器 消防局開罰了

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
12強賽台韓大戰昨晚在台北大巨蛋登場，議員陳怡君在散場時發現逃生梯有一支斑駁生鏽、無檢查合格標章滅火器。圖／陳怡君提供
12強賽台韓大戰昨晚在台北大巨蛋登場，議員陳怡君在散場時發現逃生梯有一支斑駁生鏽、無檢查合格標章滅火器。圖／陳怡君提供

12強賽台韓大戰昨晚在台北大巨蛋登場，北市議員陳怡君今指出，昨晚3萬4千多人擠爆大巨蛋，但她在散場時發現逃生梯有一支斑駁生鏽、無檢查合格標章滅火器，質疑消防公安檢查怎麼過的？北市體育局表示，已要求遠雄巨蛋公司立即釐清、處置；消防局派員前往現場後，依法舉發，依消防法開罰2萬元並通知限期改善。

陳怡君指出，昨晚中韓之戰散場時，她從L3逃生梯離開時發現角落有一支鋼瓶壓柄鏽蝕、外觀氧化，且瓶身資訊破舊不堪，完全無法辨識該滅火器資訊，陳怡君質疑滅火器疑似早已過期、更無檢查。

經消防局前往現場瞭解後，初步調查疑似工人留下的廢棄滅火器，用來擋門，但滅火器出現在該場所範圍，不符合規定，依違反消防法第37條舉發，可罰2萬元以上、30萬元以下罰款，並通知限期改善。

12強賽台韓大戰昨晚在台北大巨蛋登場，議員陳怡君在散場時發現逃生梯有一支斑駁生鏽、無檢查合格標章滅火器。圖／陳怡君提供
12強賽台韓大戰昨晚在台北大巨蛋登場，議員陳怡君在散場時發現逃生梯有一支斑駁生鏽、無檢查合格標章滅火器。圖／陳怡君提供

北市 大巨蛋 罰款

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