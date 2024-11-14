新北歡樂耶誕城明天開城 魔幻之城主題公車上路載遊客

新北歡樂耶誕城將於15日開城，迎接14周年，新北市交通局推出由魔幻天使及小客、貓頭鷹、兔子、獨角獸主題的魔法公車，將行經耶誕城周圍的縣民大道、中山路、新府路，邀請民眾搭乘大眾運輸前來歡樂耶誕城。

交通局運輸管理科長林詩欽表示，配合耶誕城魔幻新星「魔幻天使」閃亮登場，交通局邀請台北客運245和99、首都客運982、三重客運810、857、指南客運947及813等路線的10輛公車包膜彩繪成「魔幻天使」魔法主題公車，點妝歡樂耶誕城。

今年新北歡樂耶誕城自明天開城後持續至明年1月1 日，預計每日約可吸引15萬多人次到訪，搭乘大眾運輸是最佳選擇，交通局表示，行經耶誕城周邊就有50條公車路線，車頭LED均會顯示 「行經新北歡樂耶誕城」字樣。

此外捷運環狀線因之前受地震影響，橋和站至板新站運能尚未恢復，捷運板橋站－捷運中和站間有環狀線接駁公車提供服務，另有捷運板南線、台鐵及國道客運（1851、1852、1820、1821、1962、1660、7505、7504、1915、1916、1917線）可經活動會場，詳細公車乘車資訊可至大台北公車動態網站、公路客運即時動態資訊網查詢。