曬大巨蛋開打第一球…李四川：耐住批評才會更好 網友感謝稱讚

12強在大巨蛋開打，吸引現場超過3.3萬觀眾為中華隊加油，台北市副市長李四川今天也在臉書有感而發說，「耐得住寂寞與批評，才有美麗繁華的明天。」

李四川今天在臉書說，去年的今天，他與同仁及施工團隊在大巨蛋內，觀看一場沒有觀眾的棒球賽，這也是開啟大巨蛋第一場棒球賽。老天可能知道這是多麼不容易，球場上打來界外球，就落在我們的前面，施工的伙伴檢來說，送給我做紀念。

李四川說，一年了，大巨蛋迎來78場棒球賽事，也舉辦今年的國慶晚會，吸引超過110萬人次進場觀賽，一場人數最多高達約4萬人。昨晚更迎來世界12強比賽，中華隊贏韓國隊的佳績。

李說一年來大巨蛋有讚揚，也有很多的批評。要施工團隊耐得住批評，努力的改善，讓它一天比一天更美好。

李四川貼文也吸引大批網友留言感謝，有網友說，「做事就對了」；也有網友說「耐得住批評，是很不容易的修為呀！」

李四川也在自己的貼文底下標註「這世界上沒有優秀的理念，只有腳踏實地的结果」，「祝中華隊再創佳績，贏了所有的比賽。」