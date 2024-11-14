新北耶誕城明開城起跑！消防自衛編組演練 保障民眾安全

2024新北歡樂耶誕城將在明天開城，新北市觀旅局昨舉辦媒體試映，曝光今年魔幻之城主題閃耀奪目的燈區裝置及璀璨絢麗的周邊燈飾，也同步露出部分LED城堡主秀故事內容。新北市消防局為確保即將開城的活動順利進行，昨與現場工作人員及工讀生共同辦理大型活動消防及救災演練，強化工作人員對火災與傷病患事故的應變能力，加強工作人員自衛消防編組的訓練，確保突發災害能夠迅速有效處理。

昨天模擬演練情境設計貼近實際狀況場景，涵蓋火災搶救、人潮擁擠推擠及演唱會等活動現場可能出現的各種傷病情況。消防與救護人員將針對突發事故進行聯合應變並加強對各種救援流程的熟悉與協調，特別是在會場擁擠人潮中進行緊急疏散、傷者搶救、醫療後送等程序上的流暢度，確保事故發生後能夠快速有效地應對。

新北市消防局第一救災救護大隊長羅凱文表示，強化現場工作人員的自衛消防編組能力，對於確保活動期間民眾安全至關重要，特別是在大型活動開城前與主辦單位進行的實兵演練，有助於雙方達成對災害發生後應變程序的共識，並確定人員疏散動線、救援指揮站設置位置等關鍵事項。強調活動現場將有足夠的消防器材配置，並安排訓練有素人員隨時待命，保障每一位參與民眾的生命安全，讓參加民眾享受一個安全、快樂的耶誕節。