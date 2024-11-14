搭12強賽北市東區業績漲3成…憂天兔影響 商圈盼延長抵用券

中颱天兔今天發布海上颱風警報，對於在台北大巨蛋如火如荼進行的12強賽事，也可能會受停班課影響，除此之外，東區商圈也擔憂衝擊業績，前天攤商來看業績都成長3成，因此颱風來即便北部沒受影響，但中南部球迷也難北上，因此與市府溝通將抵用券延期。

發布海上颱風警報，外界也擔心12強賽程恐受颱風影響，棒協昨晚發聲明表示若北市停班課就會停賽。體育局表示，將與棒協密切關注颱風動向，並會確保球迷安全及相關消費權益。相關人士也透露，屆時若發生不可抗力因素，不排除移師大巨蛋透過1日2賽、閉門賽等方式，在時間內打完比賽。

東區光武里長韓修和表示，從東區折抵券來看，上周兌換只有300多張，但是到前天開始，陸續就有民眾前來到，兌換張數達到3000張，可見人潮已逐漸出籠，「透過百元現金券去帶出購物的誘因。」

韓修和也說，因此颱風來襲，若賽事中斷，對於商圈來說衝擊相當大，即便颱風沒有影響到北部，但是中南部球迷也會受到風雨影響，所以今天業者和商圈也和台北市府開會，希望能夠將抵用券拉長時間到14天。