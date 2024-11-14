大直發展重要關鍵 蔣萬安主持劍南路TOD動工、預計2029完工

為挹注北捷業外收入，北捷將在文湖線劍南路站興建一棟多目標大樓，蔣萬安今天上午出席動工，蔣說，他要打造台北市15分鐘城市，這處將是完成大直發展關鍵的TOD案，預計2029年完工。

蔣萬安致詞表示，這個大樓完成之後，會是文湖線與環狀線交會點，且也是進出內科重要出入口，未來大直地區會更加繁榮，帶給市民朋友更便利舒適生活環境，也完全符合打造台北市15分鐘城市，滿足市民朋友，食衣住行育樂及休憩甚至結合教育等各種生活需求。

蔣說，他去紐約東京首爾等考察，特別留意國際大都會如何運用綿密捷運路網，推動沿線產業發展，台北市有這樣的條件及優勢，目前台北市已經有三處TOD案，分別是士林站、劍潭、及劍南路TOD。未來這裡蓋成地下2層、地上22層多目標大樓，結合市民活動各方面需求，回到捷運場站優勢，周邊土地效益，結合淨零碳排，台北市未來發展，將帶給市民的便利性無可限量。

北捷表示，這處基地內南側為客運轉運站，北側為未來捷運環狀線Y29站，Y29站完工後，搭乘捷運由劍南路站至士林站行車時間可由30分鐘縮短為8分鐘，至新北產業園區站可由49分鐘縮短為28分鐘，且本案鄰近內科及大直商圈，是設置企業總部的絕佳地點。

捷運劍南路站多目標大樓利用原來劍南路站南側客運轉運站及廣場興建，規畫地下2層、地上22層的複合式大樓，總樓地板面積達1萬3千餘坪，提供辦公室、商場、教保中心及景觀餐廳使用，並設置東西向十米寬綠廊及頂蓋式廣場空間，營造友善行人動線及休憩環境。

另，大樓也結合綠、智慧建築設計及ESG永續發展理念，以優於法規規定的比例設置充電樁停車位，並於大樓屋頂設置太陽能光電發電設備，客運轉運站預留電動公車充電樁管路，未來成為符合生態、節能、減廢、健康的銀級綠建築，並將達到建築能效1+級的標準。

北捷說，捷運劍南路站多目標大樓於去年招標，由春原營造股份有限公司、陳昆豐建築師事務所、永龍企業股份有限公司共同承攬，契約金額約42億元，預計118年完工。