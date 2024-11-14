台灣陶藝先行者李亮一驟逝 陶博館今起辦紀念展緬懷

1943年出生於台北的李亮一，1970年向吳讓農學陶開啟一生陶緣。陶博館創館後曾擔任陶瓷學院講師、諮詢委員及歷屆陶藝獎評審等，對陶博館的推動與發展有重大貢獻，陶博館原與李亮一策劃個展，不料其突然離世，陶博館與其工作室仍決定舉辦紀念展，即日起至明年1月12日於陶博館1樓陽光特展室展出其經典作品，呈現李亮一藝術創作與致力一生教學使命。

李亮一投身陶藝創作與教學，陶博館展出48組經典作品，除了陶瓷媒材外還有不同材質雕塑創作、數位版畫、速寫手稿等，呈現李亮一多元的創作面貌。此外，在模擬還原的工作室區，也展示許多李亮一專利發明與改良的創作工具。

李亮一自1970年向吳讓農學陶開啟一生陶緣，先後成立天母陶藝工作室、台北陶坊、八里工作室，並撰寫陶藝技法1.2.3，以簡單易懂的陶藝教學，啟蒙許多人踏入陶藝世界。展覽以創作與教學為主軸，呈現李亮一藝術創作與致力一生的教學使命。

陶博館長張啟文表示，李亮一是陶藝界前輩，創館以來曾擔任本館陶瓷學院講師、諮詢委員及歷屆陶藝獎評審，對陶博館推動與發展都有十分重大貢獻，無論在創作或教學領域，都是陶藝先行者。展覽企劃之初陶博館與李亮一接洽，共同策劃與籌備此次個展，未料李亮一驟然離開，隨後在其家屬與天母工作室、八里工作室接手協助順利完成本次展覽。