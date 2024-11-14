新北瑞芳醫療長照大樓動土 估117年完工照顧偏鄉

新北市瑞芳區醫療長照設施大樓今天動土奠基，完工後結合金仁寶集團導入智慧AI輔助發展智慧醫療、遠距醫療、精準醫療資源，提供東北角偏鄉急性病床36床，長照136床。

新北市瑞芳區醫療長照設施大樓，今天由市長侯友宜、衛生局長陳潤秋、衛生福利部長期照顧司長祝健芳、與國民黨立委廖先翔、民進黨立委蘇巧慧與民進黨市議員林裔綺等人參與動土祈福。

衛生局企劃科長謝瓊儀接受中央社記者電訪表示，這是市府促進民間參與公共建設的「醫療長照設施大樓興建營運暨移轉案」，複合式醫療大樓BOT（醫療）+BTO（長照），由市府完成基地選址、醫院籌設計畫、都市計畫變更、促參前置作業後，最後招商投資與金仁寶集團簽約。

衛生局表示，東北角有瑞芳、雙溪、平溪、貢寮4個幅員遼闊行政區，以往只有建物老舊的瑞芳礦工醫院提供服務，東北角老年人口逐年增加，比例高達25%，為超高齡行政區；經評估後，以複合型多元層級服務的長照醫療設施大樓，滿足在地就醫及養護需求。

陳潤秋表示，最新規劃的大樓共10層樓，1至3樓為醫院，4樓為日間照護中心，5樓以上為住宿式長照機構，地下1樓為停車場。醫院與長照入口大廳獨立，醫院提，供24小時急診服務急性一般病床36床；長照機構136床，預計民國117年完工營運，合作期限50年。

金仁寶集團總裁許勝雄、仁寶團隊、蕭中正醫療體系及日本元氣集團，今天也參加動土奠基儀式，未來將投入智慧醫療、遠距醫療、精準醫療及預防醫療等多元與複合照護系統。