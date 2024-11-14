北市腸病毒疫情攀升 1672人就醫、創2年單周新高

國內腸病毒疫情仍是流行期，北市衛生局今指出，最近一周11月3日至9日，北市門急診腸病毒就診達1672人次，創近2年單周就診人次新高，且近5周疫情持續呈上升趨勢。今年全國累計7例腸病毒感染併發重症病例，以克沙奇A型為主，另全國累計監測12例感染腸病毒A71型個案均為輕症。

流感部分，北市10月1日至11月13日累積確診流感併發重症病例共16例，其中87.5%未接種流感疫苗，衛生局呼籲符合公費資格者盡速完成接種。

衛生局說，10月1日開打的公費流感疫苗，民眾接種相當踴躍，北市至11月13日已接種逾54萬劑，剩餘量低於20萬劑。

另外，北市至11月13日學齡前幼兒首次接種流感疫苗共7582人，其中1386人已完成2劑疫苗接種，逾8成尚未接種第2劑流感疫苗，衛生局提醒學齡前幼兒首次接種需要施打2劑流感疫苗，才能獲得完整保護力，首次接種流感疫苗2劑需間隔4周，可接種不同廠牌疫苗。