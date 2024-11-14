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花敬群轟蓋社宅被卡關 蔣萬安釋善意：下令案子往前走

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安蔣萬安今天上午劍南路多目標大樓動工。記者林麗玉／攝影
蔣萬安蔣萬安今天上午劍南路多目標大樓動工。記者林麗玉／攝影

國家住都中心董事長花敬群抱怨蔣市府，表示市府要求南機場某處透過都更方式興建的社宅要回饋2%樓地板面積，導致7、800戶社宅卡關無法興建。台北市長蔣萬安今天表示，他已要求都發局及更新處，與國家住都中心溝通，讓案子往前走。

蔣萬安今天上午北捷劍南路多目標大樓動工，媒體問及花敬群批評北市府讓中央的社宅規畫卡關？蔣萬安表示，這個案子其實是南機場整宅更新時有討論到，特別是0403花蓮大地震後，南機場整宅希望盡速都市更新，需要中繼宅需要安置，討論到旁邊的九號基地，是中央軍方的地。

蔣萬安說，現在中央要由國家住都中人擔任實施者，要透過公辦都更方式蓋社宅，依照都更條例、及台北市更新相關辦法，當然希望實施者如果要來申請公辦都更蓋社宅，需要提供相關的公益性、公益回饋。

蔣說，國家住都中心認為他們擔任實施者有相關公益性，又是蓋社宅提供出租不會出售，他已經要求都發局及更新處，來與國家住都中心溝通，希望讓這個案子持續往前走。

南機場 社宅 花敬群 蔣萬安 都更

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