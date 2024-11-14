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鼓勵年輕父母生育 新北好孕專車114年起取消排富

中央社／ 新北14日電

新北市府今天表示，補助孕婦產檢車資的「好孕專車」，開辦12年餘來已核定通過11萬餘件。明年（114年）將取消夫妻所得限制新台幣150萬元的排富條款，鼓勵更多年輕父母生育

市府今天表示，目前零至未滿2歲的人口將近4萬人，透過家長陪伴計畫，從懷孕、生育、照顧、托育、教育，給予父母支持。

社會局表示，因應少子化，規劃手機APP讓育兒資訊透過網路送到家，內容資訊包括育兒新知推播、提醒疫苗接種與篩檢，隨時掌握寶寶生長曲線，查詢合格保母名單等。

鼓勵年輕父母生育方面，社會局表示，「好孕專車」提供孕婦產檢車資補貼，自民國101年開辦至今年9月底，累計審核通過11萬1791件。今年元旦起，放寬使用期限至預產期後6個月；明年起將取消夫妻所得150萬元的排富限制，預估新增6000人受惠。

對於高風險孕產婦，衛生局長陳潤秋告訴中央社記者，37家醫療院所已服務8000名孕婦，透過個案管理照顧小爸媽與濫用藥物的婦女，提供產檢與產後生育保健。

另外，陳潤秋表示，3歲以下幼童的常規疫苗接種完成率已經達到92.79%，今年擬再增加特殊境遇家庭子女接種輪狀病毒疫苗。

民政局長林耀長表示，在戶政事務所放置3萬9000多份「育兒寶貝袋」，供新生兒家長參考，也掌握兒女成長歷程，與0至6歲簡易發展篩檢量表。

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