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棒球12強賽台韓大戰 大巨蛋擠3.4萬人…議員驚見滅火器生銹

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
12強賽台韓大戰昨晚在台北大巨蛋登場，議員陳怡君在散場時發現逃生梯有一支斑駁生鏽、無檢查合格標章滅火器。圖／陳怡君提供
12強賽台韓大戰昨晚在台北大巨蛋登場，議員陳怡君在散場時發現逃生梯有一支斑駁生鏽、無檢查合格標章滅火器。圖／陳怡君提供

12強賽台韓大戰昨晚在台北大巨蛋登場，台北市議員陳怡君今指出，昨晚3萬4多人擠爆大巨蛋，但她在散場時發現逃生梯有一支斑駁生鏽、無檢查合格標章滅火器，質疑公安檢查怎麼過的？蔣萬安市長都沒看到嗎？北市體育局表示，已要求遠雄巨蛋公司立即釐清、處置；消防局也表示已派員前往瞭解。

北市體育局指出，已要求遠雄巨蛋公司立即釐清、妥適處置，並清查台北大巨蛋內所有消防設施務必符合相關規範，體育局也會協請消防局進行查察，並持續嚴格督導遠雄提供安全完善場館、保障所有入場民眾安心看球。

北市消防局表示，依消防相關法令，滅火器出廠後滿3年應進行檢驗，如果未檢驗致過期，消防局將依消防法進行罰款。消防局已派員前往瞭解，如果確有不符合規定也會依法查處，並要求立即改善。

陳怡君說，昨晚散場時，她從L3逃生梯離開時發現角落有一支鋼瓶壓柄鏽蝕、外觀氧化，且瓶身資訊破舊不堪，完全無法辨識該滅火器資訊，陳怡君質疑滅火器疑似早已過期、更無檢查。

她指出，從該滅火器僅存的年份來辨識，這支滅火器可辨識的日期為108年3月，不論這支滅火器是否還有功能，但遠雄及市府沒有「檢修完成標示」，就讓這支滅火器放在逃生梯，就是犯了公共安全的錯誤。

陳怡君指出，公共場所只要是放置滅火器，要放就要放「檢查合格」的，不然就是要汰換或收起來，放過期的滅火器就是要罰款。她說，根據消防法規第6條與37條，都可以對遠雄處以2萬元以上、30萬元以下罰款，並限期通知改善。

12強賽台韓大戰昨晚在台北大巨蛋登場，議員陳怡君在散場時發現逃生梯有一支斑駁生鏽、無檢查合格標章滅火器。圖／陳怡君提供
12強賽台韓大戰昨晚在台北大巨蛋登場，議員陳怡君在散場時發現逃生梯有一支斑駁生鏽、無檢查合格標章滅火器。圖／陳怡君提供

北市 大巨蛋 消防隊 罰款 遠雄

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