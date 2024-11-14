北捷再開禁飲區買食品？游淑慧臉書民調 網友意見意外一面倒

為挹注北捷業外收入，北捷要修正大眾捷運系統附屬事業經營管理辦法，升格為自治條例，並開放禁止飲食區內可買飲食類商品。議員覺得捷運站內「可以買、不能吃」很奇怪，且北捷常有老鼠出沒驚嚇乘客，開放販售飲食，不怕引來更多蟑螂老鼠？

議員游淑慧也在臉書做簡單民調，問網友目前捷運站體外有許多飲食販賣商舖。支不支持「進一步開放」捷運站內的禁止飲食區，也可以讓商家進駐、販售食品？但可賣不可吃。

游淑慧說，會議討論時，雖然她個人是不贊成，但覺得可以再聽更多想法，所以做個調查。

結果底下湧入數百網友留言，有網友說，好不容易維持的乾淨，不要因為民粹想法，變成髒亂、鼠輩橫行的捷運，反而增加清潔人員的工作量、疾病的風險等問題。給人「方便」，卻容易成「隨便」！

更有網友直接留言「反對、反對、反對」、「直接反對」，有網友說，捷運不能吃東西，大家都養成了習慣了！何必再更改？不是添亂嘛？只能賣不能吃 能保證每個人都會遵守！？

更有網友說，台灣人的水平參差不齊，如果開放販售食品食物可能後患無窮，勸導管制檢舉清潔的人力都要增加，並說大人可能偷偷吃，小朋友買了吵著要立刻吃也是很麻煩，而且有食物就會引來各種味道跟環境問題，或者不小心打翻什麼。也有網友不支持理由，太多誘惑不小心順手就塞進嘴巴，「管不住的手。」