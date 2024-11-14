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翡翠水庫發電 只賣8折價惹議

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
翡翠水庫設有一座裝置容量7萬瓩的翡翠水力發電廠。圖／翡管局提供
翡翠水庫設有一座裝置容量7萬瓩的翡翠水力發電廠。圖／翡管局提供

翡翠水庫年均發電2.2億度，依照電業法只能賣給台電，議員發現，台電調漲電價，但是台北翡翠水庫管理局賣給台電的價格卻被打8折，台電變相賺更多。翡管局表示，確實不合理，根本解決方式是修法適用再生能源發展條例，立法院已在審議。

翡翠水庫設有一座裝置容量7萬瓩的翡翠水力發電廠，於水庫供應下游大台北地區自來水需求時附帶水力發電，約可供應6.3萬戶家庭1年用電量。

議員詹為元舉例，民間電費平均每度2.6元，台電前年7月調整電價漲8.4%是2.82元，翡管局賣給台電打8折只漲6.72%，為2.77元，每度價差漸漸被拉開，今年10月台電已漲到3.9元，翡管局則是3.6元，兩者漲幅差2.5%。

詹為元換算，翡管局前年售電收入約6.19億元、台電對外可賣得6.3億元，價差1100萬元；去年台電再漲價，雙方營收已差距1900萬元，更不用提綠能躉售修法前後的價差1.5億元。

翡管局長林裕益表示，翡翠水庫營運37年，雖然每5年議約1次，但都延續最初母約規定，雙方價差愈來愈大，不要陷入原來合約的根本解決方式是修法，適用再生能源電能的小水力發電費率標準，未來每度電可賣到2.85元。

林裕益說，去年起立委協助，共21人連署提案翡翠水庫能適用再生能源發展條例，今年4月9日立法院院會通過，已經交付經濟委員會審議。

價差 台電 翡翠水庫

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