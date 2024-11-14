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北市新生天橋存廢 提文資審議

聯合報／ 記者邱書昱李成蔭／連線報導
北市和平新生天橋拆除與否，引發正反論戰。記者邱書昱／攝影
北市和平新生天橋拆除與否，引發正反論戰。記者邱書昱／攝影

北市和平新生天橋面臨拆除，引起公民團體抗議並提報文化資產審議，北市文化局昨邀集文資委員到場審查，支持與反對拆除的民眾到場表達意見，反拆方盼保留文化記憶，支持方認為，天橋造成人車通行死角。文化局會勘結果將於一周出爐。

公民團體「守護和平新生天橋」昨宣講表示，這座天橋承載當地民眾記憶，更是首度在台灣使用無斜撐的威廉迪爾構架，外觀簡潔也避免傳統桁架的視覺障礙；建築有靈魂，應要想辦法轉型，而不是讓它硬生生倒下。

宣講的同時，贊成拆除的民眾也到場舉「支持拆除天橋」標語。在地龍安里民表示，天橋的樓梯多，長輩根本無法爬，就連國小生或幼稚園老師帶隊，也是要走斑馬線。天橋造成行人空間不足，橋梁柱子多，公車、汽車都有死角，曾經有民眾就因此被公車撞斷手。

北市交通管制工程處長張建華指出，天橋的設計是以汽車為本，不符人本交通理念，特別是天橋橋墩容易遮擋駕駛視線，因此拆橋後，會將行穿線退縮，屆時汽車、行人都能清晰看見彼此，有充足反應時間。文化局表示，若達到具文資價值潛力共識，將盡快排入大會議程審議。

天橋存廢議題引發討論，新北中和高中前的陸橋近日拆除，全市剩下98座人行陸橋。工務局說，老舊陸橋功成身退可增添更多人行空間，是新北升格以來拆除的第56座人行陸橋，將持續評估使用率低的陸橋是否拆除。

北市 文化局

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