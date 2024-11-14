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社工待不住 新北籲給勤務加給留人

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
新北今年近1成新進社工離職，市長侯友宜（左四）籲中央給外勤社工勤務加給，增加誘因。記者劉懿萱／攝影
新北今年近1成新進社工離職，市長侯友宜（左四）籲中央給外勤社工勤務加給，增加誘因。記者劉懿萱／攝影

公部門社工人力不足，新北市長侯友宜昨說，社工面臨很多挑戰，新北今年近1成新進社工離職，呼籲中央給外勤社工勤務加給，增加留才誘因。社會局長李美珍說，正爭取都會加給，提高留任意願。民代說，市府應將社工後勤支援做得更完善，營造友善職場。

侯友宜昨主持市政會議，聽取社會局做專案報告，侯發現社會局近2年離職社工中，有三分之二服務年資超過5年，憂社工流動率高，不利於輔導成效、經驗傳承，尤其家庭暴力防治中心外勤社工，承擔高風險且24小時待命，有趕赴現場時間壓力，與警政相似，呼籲中央比照警勤加給，為第一線社工打氣。

「社會安全網的社工確實辛勞。」李美珍說，每年社工系畢業生僅四分之一投入社福單位，公部門工作量較重、多為危急型個案，一種是家防中心處理受保護性、兒虐、家暴、性侵害、性剝削等個案，另一種是新北14處社福中心，處理脆弱家庭，伴隨經濟、失業等議題。

李美珍指出，新北社安網社工員額524人，現約300餘人，今年招募70多人，社安網社工薪資一致，新北人口多達404萬，案量大，現正爭取都會加給。去年社工離職率14%，透過督導找學弟妹投入，今年離職率約8％，比率有下降。

「全台各縣市社安網社工幾乎都沒補足。」長期投身社福領域的立委林月琴說，提高待遇有助社工留任，去留不光是薪資考量，須重視社工專業成長、行政分擔，為第一線社工適度減壓。

新北議員黃淑君說，社安網新北社工缺額仍有百餘人，市長提出勤務加給類似危險加給，但她主張不應鼓勵社工涉險，遇有暴力等疑慮個案，應讓警察、衛生局協力，建議將社工後勤支援做得更完善，才能真正留才。

社工 離職

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