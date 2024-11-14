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新聞分析／凡出事必獵巫 社工荒破網怎補？
社工荒多年未解，每當發生兒虐等悲劇，社工便遭獵巫究責，基層士氣低迷。社工扮演安定社會力量，角色格外吃重，處境卻是內憂外患夾擊，長期人力不足，留下來只能操好操滿，民粹風潮下，社工只能盼望「不要出事」，否則將遭受外界投以「冷血社工」罵名。
社工挑戰日增，從制度到專業倫理都需補強，政府光撒錢能補破洞嗎？須正視所有結構問題，才能一針一線補好這張大網。
社會安全網顧名思義為「網」，社工與警政、衛政、戶政等橫向聯繫少不了，第一線社工在假日、夜間常要待命，以新北市家防中心為例，假日、夜間每天至少3人輪班。起薪4萬出頭，月薪最高達7萬，但社安網人力始終補不滿，資深社工、督導寧返鄉工作，可離家近、工作少，更遑論新進社工，若沒前輩傳承經驗，面對棘手案件要如何扛住壓力？
每當憾事發生後，政府為回應沸騰民怨，對策就是「要錢給錢、要人給人」，為社工提高薪資成為一帖急救藥，但撒錢真能補破洞嗎？前總統蔡英文任內，社工薪資從3萬4、3萬7一路調升至3萬9，各縣市社安網仍有2成人力缺口，顯示錢並非萬能。
各行各業面臨缺工困境，社工角色承載社會期待，關照對象從搖籃到搖椅，社會氛圍、政治操作與司法恐龍，將社工捆得軟弱無力，還要面對「沒有愛心就不要當社工」等責難，勢必愈做愈灰心，一旦問題擴大，受害的不只受扶助對象，將衝擊社會秩序，全民一起擔苦果。
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