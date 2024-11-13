綠領人才需求夯 國立中山大學開設免費淨零課程育才
碳有價時代來臨，全台綠領人才需求夯，國立中山大學與台灣碳權交易所、台灣證券交易所合作開設6堂免費課程，投入培育產業所需碳管理人才，助力國家及產業數位及低碳雙軸轉型。
據統計，2028 年全台綠領人才缺口將高達 8 萬人，氣候與永續管理是產業無可迴避的必考題，碳管理實務能力、累積淨零識讀能力，亦是綠領人才重點素養。
中山大學碳權中心推出６堂淨零碳規畫管理概論系列課程，從全球淨零及永續發展的政策趨勢、國際氣候倡議及碳稅關貿政策等議題，到碳盤查、碳足跡、碳中和、碳交易，建構淨零基礎知識，每堂皆吸引近百名學員汲取新知。
課程邀請BSI技術長鄭仲凱介紹最新國際碳中和標準的規定與要求，企業應如何公開揭露及宣告目標，以「先減量、後抵換」來實現碳中和，並輔以實際案例說明合規實踐樣貌。
另外，中山大學碳權中心主任蔡宏政、組長佘健源、王右仁，分別就淨零政策發展趨勢、碳稅關貿政策、以及碳交易管理3大面向，循序漸進帶領學員認識全球在2050淨零目標下，如何逐步發展出氣候及碳治理政策組合，透過交易機制創造減碳誘因，為氣候變遷難題找出可能的解方。
中山大學管理學院業界教師王聖源說明，訂定減碳目標、揭露氣候風險及規畫，已成產業不可或缺的國際競爭力，他說產業減少溫室氣體排放的關鍵基礎在於排放量盤查，計算並瞭解組織、產品或服務的溫室氣體排放，才能進一步鑑別出排放熱點、對症下藥找到減量途徑。
國內長期耕耘並輔導產業碳管理、建立碳足跡係數資料庫的工業技術研究院綠能與環境研究所碳管理技術總監黃文輝、資深工程師盧怡靜，透過實務案例為學員生動講解組織溫室氣體盤查、碳足跡盤查兩大主題課程，深入淺出，讓學員掌握碳管理知識。
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