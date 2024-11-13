綠領人才需求夯 國立中山大學開設免費淨零課程育才

碳有價時代來臨，全台綠領人才需求夯，國立中山大學與台灣碳權交易所、台灣證券交易所合作開設6堂免費課程，投入培育產業所需碳管理人才，助力國家及產業數位及低碳雙軸轉型。

據統計，2028 年全台綠領人才缺口將高達 8 萬人，氣候與永續管理是產業無可迴避的必考題，碳管理實務能力、累積淨零識讀能力，亦是綠領人才重點素養。

中山大學碳權中心推出６堂淨零碳規畫管理概論系列課程，從全球淨零及永續發展的政策趨勢、國際氣候倡議及碳稅關貿政策等議題，到碳盤查、碳足跡、碳中和、碳交易，建構淨零基礎知識，每堂皆吸引近百名學員汲取新知。

課程邀請BSI技術長鄭仲凱介紹最新國際碳中和標準的規定與要求，企業應如何公開揭露及宣告目標，以「先減量、後抵換」來實現碳中和，並輔以實際案例說明合規實踐樣貌。

另外，中山大學碳權中心主任蔡宏政、組長佘健源、王右仁，分別就淨零政策發展趨勢、碳稅關貿政策、以及碳交易管理3大面向，循序漸進帶領學員認識全球在2050淨零目標下，如何逐步發展出氣候及碳治理政策組合，透過交易機制創造減碳誘因，為氣候變遷難題找出可能的解方。

中山大學管理學院業界教師王聖源說明，訂定減碳目標、揭露氣候風險及規畫，已成產業不可或缺的國際競爭力，他說產業減少溫室氣體排放的關鍵基礎在於排放量盤查，計算並瞭解組織、產品或服務的溫室氣體排放，才能進一步鑑別出排放熱點、對症下藥找到減量途徑。