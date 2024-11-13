柯文哲任內的台北城博會遭監院糾正 北市回應了

北市前市長柯文哲任內辦的「2022城市博覽會」遭監院糾正，指投入資源與效益顯不相當，研考會評選也失當。北市研考會回應，本案是採線上、線下虛實整合展出，若有程序疏失、或採購不周全，將精進改進。

監委蘇麗瓊、王幼玲調查，北市府辦理「2022台北城市博覽會」，支出9675萬3610元，實體展參訪人數僅10萬5992人次，線上展為95萬9319人次，其中32萬人次僅點擊官網首頁，投入資源與效益顯不相當，北市研考會辦理評選作業也失當，監院已通過調查報告，糾正台北市政府，並請該府確實覈實檢討機關人員責任。

北市研考會回應，本採購案招標、決標及評選作業，皆依據政府採購法相關規定辦理，本案採線上、線下虛實整合方式展出，目的是期待更多參與者除參觀實體展外，也能打破時空限制，透過線上參觀分享給更多人了解本市市政建設及未來發展願景。

研考會表示，北市府目前尚未收到調查報告書，將依監察委員調查意見重行審視，若有程序上的疏失、或採購策略不周全，也將精進改進，後續並依規定回復監察院。