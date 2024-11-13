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職場安全獲認證 北水處與工程總隊獲ISO及TOSHMS

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北水處領證照片。圖/北水處提供
北水處領證照片。圖/北水處提供

台北自來水事業處為完善職場安全、降低風險並打造員工優質健康的工作環境，自112年啟動導入ISO 45001職業安全衛生管理系統，今年順利取得ISO 45001及TOSHMS職安雙系統認證。今天由台灣檢驗科技股份有限公司謝禎濤總監頒發證書，北水處范煥英處長及工程總隊陳維政總隊長率領工作團隊領證。

ISO 45001職安管理系統於107年正式發布，是全球第一個由ISO國際標準組織發行的職業安全衛生管理標準，TOSHMS則是台灣專屬的職安管理系統標準，藉由此雙系統，本處可參照國際標準要求，加上TOSHMS驗證標準，主動管理風險及提升國際競爭力，及早建立適當的職業安全衛生基礎及管理制度，保護員工及相關工作者安全與健康。

北水處指出，這次驗證範圍涵蓋5個營業分處、5個淨水場、104站加壓站、140座配水池、234處監視點及21個行政單位；工程總隊範圍涵蓋5處工務所及7個行政單位；驗證期程超過1個月，SGS公司動員稽核員達50人次，接續進行嚴謹驗證稽核作業，全數順利通過驗證活動。

北水處表示，透過導入國際和台灣標準的職業安全衛生管理系統，持續打造員工安全與健康的工作環境，僅用不到一年的時間順利通過取得ISO45001和TOSHMS雙驗證，對北水處而言是極大的肯定和鼓勵。

北水處指出，未來將持續依循ISO 45001及TOSHMS之架構與精神，推動轄屬所有單位各項職業安全衛生管理機制，透過系統化的職安衛管理，有效降低員工及其轄屬利害相關人之風險，持續落實安全意識與風險辨識，營造多元、包容的職場環境，實踐對員工、用戶和社會的企業責任，朝向零職災之目標邁進。

職業安全 風險

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