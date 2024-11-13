金山兩湖分校廢校活化 市議員爭取成里民活動場所

新北市金山區在兩湖里的三和國小兩湖分校，是過去為了提供偏遠山區學生學習所設立，但在國民94年因為人口外流嚴重，學生愈來愈少的情況之下，因而廢校，在過去幾年也有社團進駐提供服務社區活動，但在疫情後情況愈來愈少，因此日前新北市議員張錦豪與里長及市府教育局等單位前往會勘，希望能夠活化兩湖分校成在地里民的集會活動場所。

新北市議員張錦豪表示，三和國小兩湖分校原有六個班級，有籃球場及教室等場地，在金山兩湖里的偏遠山區，可以提供成為在地里民的集會活動場所，而目前也已經透過教育局來申請計劃，希望透過局處移撥用給公所來提供里辦公室使用，並且未來也由公所進行維護管理，讓在地里長可以有個空間來提供里民服務。

兩湖分校，過去有財團法人合家歡協會與財團法人台灣生態工法發展基金會承租，主要服務對象為在地社區居民，兩湖廢校作為社區接待中心、家庭教育中心、有機自然農法推廣中心等等

兩湖里長張金火表示，過去兩湖里沒有活動中心，因此要辦理活動都要跟學校來借用兩湖分校，而因為分校已經廢校許多設施都破舊不堪使用，教育局也沒有經費來進行修繕，因此希望可以活化讓公所或是里長來使用管理，達到空間活化的目的。