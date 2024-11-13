2個月被撞4次 汐止大同路三段號誌要增反光設施

汐止區大同路三段車流量不少，尤其鄰近幾個貨櫃場，大車不少，其在靠近中國貨櫃的大路口，有一個交通號誌經常被撞歪，2個月就被撞了4次，所以，今(13)日新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘，加裝防護反光設施，進行改善。

長安里長楊清風說，汐止大同路三段271號，因為是不規則的十字路口，貨櫃場又林立，貨車、卡車流量非常的大，再加上有一個迴轉道，導致路口的交通號誌短短2個月被撞了4次，今天特別請新北市議員白珮茹協助，希望能改善交通號誌的位置，利用一旁台電廢棄的電桿，裝設交流號誌，讓行人行走能更安全。

新北市議員白珮茹表示，因為路口已經連續幾次被迴轉車撞到號誌桿，非常危險，請市府交通局、警分局來現場會勘，主要是路口很多大車在這裡違規迴轉，導致交通設施頻頻被撞壞，連上頭禁止15噸以上大貨車迴轉的牌子也被撞壞，傾斜看不到，這部分會請交通局做修復，另外，在交通號誌會加裝反光標誌，這是第一個階段，希望能夠改善這一帶的交通安全，另外，也會請警局評估科技執法的可能，因為，這路口大車非常多，之前就曾發生過事故，希望大家都能遵守交通規則，用路人更安全。

白珮茹指出，剛里長有提到號誌是不是可以往電桿移動，因為路口要開挖、線路要遷移，所以，希望第一階段先做初步的改善，立桿讓大家看的更明顯，包括上下都增加反光貼紙，在號誌靠近道路側，再加兩支防撞桿，讓迴轉的駕駛朋友可以看到防撞設施。