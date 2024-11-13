詐騙電話多 汐止厚德里老人共餐兼防詐宣導

汐止區厚德里每個星期三固定共餐，現在據點搬到活動中心後，空間變大不用日曬雨淋，所以，今(13)日除了共餐前帶著長輩們做做簡單的運動，這陣子詐騙案件頻傳，里長陳有諒也利用時間加強宣導，希望長輩們守住自己的辛苦錢，不要被騙。

現炸排骨，可以說是厚德里共餐的招牌菜，星期三一大早，志工們忙著採買、洗菜，準備美味佳餚，招待長輩，活動中心空間大，里長也特地加了運動環節，吃飯前帶著長輩們動一動。另外，因為這陣子詐騙案件頻傳，里長也利用時間加強宣導，尤其上個星期也是共餐時，就有里民接到詐騙電話，也趕緊向里長反應，因為不知道真假，心裡都有點害怕，而現場一位85歲的阿嬤也分享經驗，她說曾經接到好幾次的詐騙電話，幸好都有打電話求證，詐騙猖獗，里長也提醒有疑問一定要打165詢問。

厚德里長陳有諒表示，自從老人共餐搬到活動中心就會利用時間，讓老人家來運動運動，因為，不是讓他們只來吃這一餐，而是希望他們能動一動，還有每個禮拜也會做宣導，現在詐騙非常猖獗，所以，也特別跟老人家做反詐騙宣導，剛有一位老人家已經85歲了，反應非常快，有讓他跟大家分享接到詐騙電話的經驗，讓老人家知道，遇到類似狀況時，該怎麼去處理，因為根據統計計退休公職人員被騙的機會相當的大，而老人家經常在家裡，就常會接到這種詐騙電話，所以，身為里長就會不定時的跟里民宣導。

接著中午時間，長輩們排隊打菜，這一天有現炸排骨、高麗菜、洋蔥炒蛋等等，厚德里?共餐，讓長輩們多走出家門動一動，也趁機做宣導，一舉數得。