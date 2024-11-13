雙溪北42線崩塌嚴重暫搶通 復原至少要半年

十月份雙溪區區道北42線部分路段因邊坡崩塌無法通行影響道路通行長度有500公尺，雙溪區公所接獲通報已進行道路雙向封路作業並開始派搶災廠商進場搶通清理作業，目前搶通完成，後續道路及邊坡復健工程已提報市府辦理，預估至少半年才有辦法復原完畢。

雙溪區區長林銚傑說，北42線是雙溪到坪林的產業道路，是早期最重要的聯絡道，現在已鮮少人使用，不過在這次山陀兒颱風中，25k+800-26k+000處上下邊坡都有崩塌，面積約有750平方公尺，一度造成道路中斷，目前已經搶通。

區長林銚傑進一步說明，目前道路已經搶通，但邊坡尚未修復前，近期雨勢不斷，也持續監測邊坡狀況，並維持水路暢通，目前預估邊坡修復至少半年，也提報市府協助進行災後復原工作。