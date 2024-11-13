影／風電船將抽油機具人員送擱淺鈺洲輪 估明海象許可抽油

中國大陸鈺洲啟航貨輪擱淺野柳岬海岸10多天，裝載近290噸油料，各界憂心油料外洩汙染海洋。航港局今天指出，東方建設者風電工程船已將機具與人員送到鈺洲輪上，並進行相關檢查等前置作業，如果海象許可，希望明天開始抽油。

今天上午開始進行抽油設備的吊掛作業，但因海象仍不是很好，風浪很大，將人員送上擱淺的船隻可以說是險象環生。據指出，目前已先把設備吊掛上船，至於明天是否可進行抽油作業，還要看海象及作業情況，如果明天開始抽油，預計2周內完成。

鈺洲啟航上月29日出港後失去動力，31日擱淺野柳岬海岸，油料外洩危機始終無法解決。10日再洽離岸風電業者東方建設者號支援。

交通部長陳世凱昨由航港局長葉協隆等人陪同，前往野柳地質國家公園鈺洲啟航輪擱淺地點，了解抽油準備作業，立委王正旭也到場關切。

因東方建設者號明天要赴他處，航港局表示，已洽商水晶號支援；水晶號噸位較小，可更靠近鈺輪，如果能定位在距離3到5公尺處，就能順利抽取鈺洲啟航輪油料。