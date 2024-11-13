快訊

賴總統：「波波牙醫」每年回台實習50名 政府承諾不提高

川普重返白宮…市場憂影響台積電 金管會報告出爐

台鐵員工又遇暴力事件！乘客車上抽菸遭勸 竟壓制車長到站才脫手

聽新聞
0:00 / 0:00

影／風電船將抽油機具人員送擱淺鈺洲輪 估明海象許可抽油

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
風電船將抽油機具人員送擱淺鈺洲輪，估明海象許可抽油。圖／讀者提供
風電船將抽油機具人員送擱淺鈺洲輪，估明海象許可抽油。圖／讀者提供

中國大陸鈺洲啟航貨輪擱淺野柳岬海岸10多天，裝載近290噸油料，各界憂心油料外洩汙染海洋。航港局今天指出，東方建設者風電工程船已將機具與人員送到鈺洲輪上，並進行相關檢查等前置作業，如果海象許可，希望明天開始抽油。

今天上午開始進行抽油設備的吊掛作業，但因海象仍不是很好，風浪很大，將人員送上擱淺的船隻可以說是險象環生。據指出，目前已先把設備吊掛上船，至於明天是否可進行抽油作業，還要看海象及作業情況，如果明天開始抽油，預計2周內完成。

鈺洲啟航上月29日出港後失去動力，31日擱淺野柳岬海岸，油料外洩危機始終無法解決。10日再洽離岸風電業者東方建設者號支援。

交通部長陳世凱昨由航港局長葉協隆等人陪同，前往野柳地質國家公園鈺洲啟航輪擱淺地點，了解抽油準備作業，立委王正旭也到場關切。

因東方建設者號明天要赴他處，航港局表示，已洽商水晶號支援；水晶號噸位較小，可更靠近鈺輪，如果能定位在距離3到5公尺處，就能順利抽取鈺洲啟航輪油料。

海象 航港局 野柳

延伸閱讀

海象差擱淺貨輪遲遲無法抽油 交通部盼14日可執行

野柳岬擱淺貨輪抽油後...能拖走就拖走 不能拖才就地拆解

影／鈺洲啟航貨輪野柳擱淺多日 交長陳世凱：期望14日開始抽油

化解貨輪擱淺野柳岬汙染隱憂 交通部長盼14日開始抽油

相關新聞

影／豪氣！郭台銘一桿進洞 當場給桿弟50萬大紅包

鴻海集團創辦人郭台銘退出2024總統選舉後，行事低調。有網友貼出，郭在淡水國華高爾夫球場打球時，打出一桿進洞絕佳成績，他...

影／今晚台韓大戰...蔣萬安中午吃爆韓國泡麵 網讚打爆韓國

世界12強棒球賽B組預賽，今天在台北大巨蛋開戰，中華隊首戰南韓隊。台北市長蔣萬安今天中午也狂吃泡麵，並且在臉書貼出「吃爆...

台北市白天比晚上多65萬人 超出人數以「這一區」最多

台北市主計處今公布「電信信令人口」統計，據去年11月台北市平日日間活動人口數，共計326.3萬人，較平日夜間停留人口數2...

影／風電船將抽油機具人員送擱淺鈺洲輪 估明海象許可抽油

中國大陸鈺洲啟航貨輪擱淺野柳岬海岸10多天，裝載近290噸油料，各界憂心油料外洩汙染海洋。航港局今天指出，東方建設者風電...

酒客吵鬧難管...圓山花博業者祭對策 盼重振北區夜經濟

台北市圓山花博MAJI MAJI市集，近年成為年輕人及外國民眾飲酒的場所，雖然好不容易帶動起台北市北區夜經濟，伴隨而來的...

蔣萬安邀演講談及美中台 童子賢：勸大家廟裡拜媽祖擲筊

台北市長蔣萬安本周市政會議，邀請和碩聯合科技董事長童子賢到市府專題演講「產業發展與世界局勢」。童子賢提到美中台關係，他先...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。