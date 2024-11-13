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影／今晚台韓大戰...蔣萬安中午吃爆韓國泡麵 網讚打爆韓國
世界12強棒球賽B組預賽，今天在台北大巨蛋開戰，中華隊首戰南韓隊。台北市長蔣萬安今天中午也狂吃泡麵，並且在臉書貼出「吃爆韓國泡麵」影片，蔣說，單純分享一下今天的午餐，「懂的就懂」、「晚上大巨蛋見」、「加油！」
蔣萬安今天最新貼出的臉書、IG影片，幕僚問蔣「市長你在幹甚麼？」蔣正在泡泡麵，說「今天當然要吃爆韓國泡麵」，並表示「懂的就懂，晚上大巨蛋見、加油！」
另位，民眾黨議員陳宥丞也在社群貼文「吃泡菜」、 「發雞排」。陳說，有鑒於他曾飛到韓國替中華隊加油，結果全是鍋貼。陳宥丞說「今晚！我決定不進場支持，但邀請黃瀞瑩、林珍羽、台北市議員張志豪共同集氣祭品文。」
陳說，今晚只要中華隊贏韓國，「我們會發送200份雞排，讓我們一起幫台灣加油。」
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