酒客吵鬧難管...圓山花博業者祭對策 盼重振北區夜經濟

台北市圓山花博MAJI MAJI市集，近年成為年輕人及外國民眾飲酒的場所，雖然好不容易帶動起台北市北區夜經濟，伴隨而來的是酒客脫序吵鬧，就連市集內上午營業的業者也坦言頭疼。為此，委管單位MAJI MAJI集食行樂表示，將趁重新議約之際訂出規範，共榮也讓夜經濟不再沒落。

談起台北市夜經濟，西區、東區、南區皆已形成獨特的風格，唯獨北區常年缺乏環境，直到近年圓山花博的MAJI MAJI集食行樂重新規畫、招商，異國美食酒吧入住後，並在年輕人愛用的社群平台Threads推波助瀾下興起，業者也說，整體業績確實逐漸恢復。

MAJIMAJI集食行樂指出，疫情期間業績慘澹沒落，即便到疫情後期仍是難以回穩，因此，公司看準世足賽等體育賽事，集結店家們透過轉播賽程吸引人潮，同時重新規畫商家，加上花博園區廣大的空地，酒客不像在信義區或東區人車搶道，也打造出北區獨有的夜經濟模式。

不可諱言，夜經濟伴隨吵雜、酒客脫序等狀況，最近周遭里民紛紛向市議員們投訴不滿。其實不僅里民，上午開業的店家們也有苦難言，「我們也很頭痛，喝完酒哪可能管得動他們，戶外空間的座椅給他們坐就算了，垃圾都不帶走，甚至還有嘔吐、隨地大小便，也只能自己清理。」

周遭店家表示，也知道這幾年花博人潮漸多，管理單位難做，但還是得想點辦法，制定公約等方式，畢竟做生意也是希望顧客、店家，甚至周遭里民都能共好。

MAJI MAJI集食行樂坦言，部分酒品單價高，年輕朋友消費到一定金額後，轉戰到附近的便利超商購買，酒酣耳熱盡興之下，講話音量就開始放大，「我們也有去測店家播放音樂的音量，分貝數都合格，最大聲的就是酒客的聊天吵雜。」

為此，MAJI MAJI集食行樂也趁著12月6日與台北市府議約之際，先行和業者提出規範及自我約束，包含周五、周六人潮較多的營業日架設圍籬，更要求業者增加專業安管人員至16位。不過，針對市府規範希望10點結束營業，業者透露希望能有轉圜空間，因為10點確實仍過早，但也不會到半夜3、4點。