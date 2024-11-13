聽新聞
0:00 / 0:00
台北市白天比晚上多65萬人 超出人數以「這一區」最多
台北市主計處今公布「電信信令人口」統計，據去年11月台北市平日日間活動人口數，共計326.3萬人，較平日夜間停留人口數261.1萬人，多65.2萬人、25%，也較同年月底戶籍人口數251萬人，多75.3萬人、30%，顯示鄰近都市民眾於平日日間大量流入台北市活動。
另觀察各行政區平日日間活動人口數與戶籍人口數之差距，也就是活動人口減戶籍人口，超出數以中山區21.1萬人、中正區16.0萬人、大安區13.0萬人居前三，分別反映其為商業區、中央政府機關所在、文教區之特性；至於文山區、士林區、北投區及萬華區，其平日日間活動人口數較戶籍人口數少，顯示該等行政區部分居民，白天是至鄰近行政區工作或就學。
主計處指出，以去年11月各行政區平、假日午後下午2時至5時旅次之差異，作為觀察假日遊客流量之指標，以萬華區假日午後旅次較平日增加13.4萬人次、24.3%最多，反映西門町、龍山寺為台北市假日人潮最多之景點；士林區增加9.1萬人次、10.7%居次，顯見故宮、陽明山、商圈百貨廣泛吸引遊客；大同區增加8.1萬人次、14.7%排第三，足見古色古香的大稻埕及迪化街依舊吸引人流。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言