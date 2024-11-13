台北市白天比晚上多65萬人 超出人數以「這一區」最多

台北市主計處今公布「電信信令人口」統計，據去年11月台北市平日日間活動人口數，共計326.3萬人，較平日夜間停留人口數261.1萬人，多65.2萬人、25%，也較同年月底戶籍人口數251萬人，多75.3萬人、30%，顯示鄰近都市民眾於平日日間大量流入台北市活動。

另觀察各行政區平日日間活動人口數與戶籍人口數之差距，也就是活動人口減戶籍人口，超出數以中山區21.1萬人、中正區16.0萬人、大安區13.0萬人居前三，分別反映其為商業區、中央政府機關所在、文教區之特性；至於文山區、士林區、北投區及萬華區，其平日日間活動人口數較戶籍人口數少，顯示該等行政區部分居民，白天是至鄰近行政區工作或就學。