蔣萬安邀演講談及美中台 童子賢：勸大家廟裡拜媽祖擲筊

台北市長蔣萬安本周市政會議，邀請和碩聯合科技董事長童子賢到市府專題演講「產業發展與世界局勢」。童子賢提到美中台關係，他先結論「勸大家去廟裡拜媽祖跟擲筊」，童認為，台灣離不開與中國打交道，全球未來前進的道路會更顛簸。

提到台灣的地緣政治，童子賢說，地理關係決定「你在國際政治間的一個格局」，台灣能夠做的就是自立自強，台灣有不錯的產業效率、不錯的經濟發展、需要清廉政治，台灣也需要對於內部從人權到勞工議題，需要有一個能夠讓全世界看到你的時候，覺得你是一個「好咖」不是「魯肉咖」（台語）。

蔣萬安也在市政會議中表示，雙城論壇今年或許推遲了一些，外界包括議會也質疑到底有沒有要繼續辦下去，蔣說，他很清楚告訴大家，市府當然有希望繼續辦下去的決心。如同童所言，兩岸關係越風波詭譎，越需要交流渠道，這應該也是美國和大陸之間，很多在處理彼此之間關係很重要的考量，「越需要交流跟溝通」。

美國大選結束後，童子賢昨赴市府專題演講時提到，目前世界會更顛簸，不只是美中台關係，台灣最重要的經濟發展跟國際貿易，非常需要穩健國際環境，不管是國際或兩岸，中間要有一個和緩平和環境，他認為，全球未來前進的道路會更顛簸，需要更多的對話避免敵意，來增加善意，這當然也適用在美中台關係上。

童子賢說，未來台灣的持續發展，離不開跟全世界打交道，說實在話，也離不開跟中國打交道。因為海峽短短的交通距離，比較窄的地方150公里，比較寬的地方280公里，「我們也沒有辦法在屏東裝個螺旋槳，一天跑40公里，把他移到夏威夷附近去，這是不可能的事情」。

童認為，儘管國際關係變化，美中台關係也會有很多需要努力，他結論就是，除了到廟裡去燒香跟擲筊，最好的就是在產業上求進步，內部的和諧，與各種善良進步的價值觀上面，自己好好的把握。

蔣萬安也提到，美國總統大選結束之後，接下來台灣要面對的是過去社會的全球化，但現在保護主義高漲，要面臨艱鉅挑戰。大家或許認為，這跟台北市地方政府有什麼關係，蔣說，台北市作為首都，也持續希望能夠大力招商，以士北科來講，希望有機會國際指標性的企業可以進駐，但是當美國和大陸持續對抗，兩岸關係持續的緊張，國際企業考量的，會是這邊有沒有可能地緣政治的關係更高的風險，所以這是市府必須要關注評估。